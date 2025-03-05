台積電赴美　楊光磊：最糟情況是變美積電

前台積電研發處長、台科大產學創新學院執行長楊光磊。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北3月5日電（記者 楊騰凱）台積電宣布將對美國再投資1000億美元建晶圓廠。前台積電研發處長楊光磊表示，台積電這次決定擴大對美投資是不得不的決定，最差的情形是台積電成為“美積電”，完全變成美國公司，台灣要想清楚，只靠美國是不夠了，因為每個國家都有自己的利益。



對於美國總統特朗普以高關稅為武器，要求台積電擴大在美投資，楊光磊分析兩目的：第一個目的還是為了美國的國家安全，若半導體先進製程沒有在美國生產，這是美國無法接受的；第二個目的是把工作機會帶回美國，符合特朗普所說的讓美國再次偉大。



楊光磊為美國加州大學柏克萊分校電機電腦博士，曾於1998年至2005年間擔任台積電研發長，2012年轉任台積電研發基礎工程處及先進技術管理辦公室處長，後來楊光磊自台積電退休，現任台灣科技大學產學創新學院執行長。



台積電董事長魏哲家3日在白宮宣布，將增加投資1000億美元於美國興建三座新晶圓廠、兩座先進封裝廠，以及一間主要研發團隊中心。台積電先前已投資650億美元於美國亞利桑那州鳳凰城建廠，加上此次新增的1000億美元，台積電在美國的總投資金額預計將達到1650億美元。



政治大學國際關係研究中心、政治大學台灣安全研究中心、亞太政策研究協會3日至5日舉行“TTX區域安全兵推”，4日下午兵推主題為“半導體供應鏈韌性與全球佈局影響”，楊光磊受邀參加兵推，並接受媒體提問。



楊光磊分析，先前傳出美國可能對台灣半導體產品課徵高關稅，這只是美國的武器，第一個目的還是為了美國的國家安全，若半導體先進製程沒有在美國生產，這是美國無法接受的，第二個目的是把工作機會帶回美國，符合特朗普所說的讓美國再次偉大，只要達成這兩個目標，特朗普不見得會真正課徵關稅。

