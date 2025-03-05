孫健萍析國民黨內非朱陣營有兩股力量

國民黨中常委孫健萍今年1月表態要參選、挑戰爭取連任的黨主席朱立倫。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月5日電（記者 蔣繼平）全台迎來大罷免，總計已有32藍委進入第二階段、12名綠委罷免未達標，尚待補件，藍營氣勢大受影響。表態要參選、挑戰主席朱立倫爭取連任的中國國民黨中常委孫健萍接受中評社訪問表示，基層怒火已經到臨界點，各種批朱、疑朱聲音都不斷傳來，對朱爭取連任非常不利，非朱陣營更有兩股力量，一股會持續拱台中市長盧秀燕；另一股只能等到3月底，若黨內A咖不表態，將轉而支持其他人選。



孫健萍，1974年生，台灣師範大學法學碩士、天津南開大學法學博士。南開大學政府發展聯合研究中心兼任研究員及法學院兼任副教授、高雄科技大學共同教育學院兼任教師，講授智慧財產權法與民法。現任國民黨中常委。



根據“中選會”3日最新公告罷免“立委”一階連署審查結果，截至目前一階過關的罷免案都是國民黨“立委”，共有32案，不過罷免民進黨“立委”共有12案需要補件。由於一階連署門檻僅1%，被媒體人趙少康開砲“沒看過戰力這麼弱的在野黨”，衝擊藍營氣勢，也讓爭取連任主席的朱立倫遭質疑。



今年1月宣布參選黨主席、挑戰朱立倫的中常委孫健萍，這兩天就接到超過20通的電話，全部都在抱怨朱立倫。孫健萍指出，許多黨員打來批評“朱立倫是否刻意放水”、“這種作法會讓國民黨陷入危機”、痛斥“朱主席爛泥扶不上牆，消極不作為，重創支持者滿腔熱血”、甚至要求“朱立倫下台”等各種聲音。



孫健萍表示，他個人觀察從罷免綠委連署案傳被退件消息以來，各地黨代表、區黨部主委等均湧現不滿聲浪，尤其各縣市黨部底下沒有由黨部去設攤連署，變成很多黨員在問哪邊連署，有如一盤散沙，黨中央放任各地民團自生自滅，消極不作為，步調無序失能、黨中央就像失去領導中心一般，這都是基層反映的怒火。



針對影響朱立倫爭取連任，孫健萍認為，不要說影響，現在連要求朱立倫下台的聲音都有了，而且黨內各種“疑朱論”四起，認為朱立倫暗助民進黨的聲浪越來越大，加上民進黨不斷在修理黨籍“立法院長”韓國瑜、黨籍台中市長盧秀燕，反而民進黨沒在修理朱立倫，因此，很多黨員認為朱立倫扯國民黨後腿，不知朱在盤算什麼。