楊植斗：綠繼續當美國舔狗　只會被看做糞土

國民黨台北市議員楊植斗接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月5日電（記者 張嘉文）台積電宣布將加碼投資美國1000億美元，用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠以及1間主要研發團隊中心等設施。中國國民黨台北市議員楊植斗對此向中評社表示，台灣原本在兩岸和台美關係上可以左右逢源，但民進黨政府這幾年單押美國的下場，現在遇到特朗普毫無籌碼可談，台積電赴美就如繳保護費一樣。



楊植斗說，愈需要美國，愈依賴它，美國就愈不把你當一回事，就和男女談戀愛一樣，你當舔狗（網路用語，指明知對方不喜歡自己，卻仍毫無尊嚴和底線去討好對方），對方就把你當糞土愈不珍惜，所以政府對美該有的姿態還要拿出來，可惜目前看起來賴清德政府是一點辦法也沒有。



台積電董事長魏哲家3日在白宮宣布增加1000億美元投資，加上650億美元在亞利桑那州鳳凰城的投資專案，預計將達到1650億美元。這項擴大投資包含興建三座新晶圓廠、兩座先進封裝廠，以及一間主要研發團隊中心。



楊植斗對此接受中評社訪問表示，民進黨政府就是太把美國當朋友了，原本在對大陸、對美國關係上，台灣是有機會左右逢源，但民進黨政府一味傾向美國，忽略中國大陸其實對台有很多友好政策，導致台灣內部仇中、反中氛圍高漲，連基層的民眾都會質疑國民黨立委通匪賣台等等極端言論。



一味倒向美國會像現在烏克蘭的例子，楊植斗說，當美國需要你時，它會提供支援和資源，但當它需要拿你當籌碼來換更多利益時，就可能在國際舞台上被狠狠的羞辱，甚至羞辱還不夠，美國還要換來珍貴資源，烏克蘭是稀土礦產，台灣就是台積電。



楊植斗提到，即便歐盟有些領袖現在是大力聲援烏克蘭，但說實在，烏克蘭沒有美國的武器援助，可能連烏克蘭自己都會知道撐不了太久，所以看看烏克蘭想想台灣，台灣除了台積電外，身處的戰略位置非常有優勢，這樣的優勢，是要白白送給美國，還是可以從中取得更多談判的籌碼，值得大家思考。