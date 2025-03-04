台防務預算要達GDP3%　卓榮泰提兩方式

卓榮泰（右）與顧立雄（左）接受質詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月4日電（記者 黃筱筠）賴清德日前召開“國安”高層會議後指出，將持續推動“國防”改革，落實全社會防衛韌性，並優先推動特別預算，讓“國防”預算達到GDP3%（目前約2.5%）以上目標。“行政院長”卓榮泰今天回答“立委”質詢時表示，為了“國家”重大政策需要，可以用歲出剩餘或是舉債方式編列特別預算。



中國國民黨“立委”黃仁表示，賴清德要提出特別預算，優先編制特別預算讓“國防”預算達到3%。卓榮泰答覆說，賴清德主持“國安”高層會議後，基於“國家”需要強化“國防”力量，以及後續人員整備等，按照年度預算無法編列，要提出特別預算編列。



黃仁質疑，這是我們對抗中國決心，還是賴清德是要向美國表態？美國總統特朗普競選期間要求台灣要提高“國防”預算至10%，我們現在是回應特朗普，台灣才要特別預算嗎？卓榮泰說，為了“國家”重大政策需要，可以用歲出剩餘或是舉債方式編列特別預算。



黃仁也提到特別預算編列的規定，根據預算法第83條，有左列情事之一時，“行政院”得於年度總預算外，提出特別預算，包括：“國防”緊急設施或戰爭；“國家”經濟重大變故；重大災變；不定期或數年一次之重大政事。

