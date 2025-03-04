馬英九擔憂台積電赴美投資　卓榮泰反批

綠委何欣純質詢卓榮泰。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月4日電（記者 黃筱筠）馬英九今日呼籲賴清德，要守護有“國安”戰略重要意義的台積電，停止內耗空轉的大罷免行動。“行政院長”卓榮泰下午回應表示，馬英九任內台灣產業到中國去的狀況，現在想起來覺得太超過了一些。如果不是這樣，中國不會用傾銷方式，進行不合理的貿易行為。馬英九那個時代是已經過去，我們現在是根留台灣，才是政策目標。



台積電董事長魏哲家3日在美國白宮宣布，將增加1000億美元投資於美國先進半導體製造。馬英九4日在臉書發文表示，鄭重呼籲賴清德，負起“憲法”賦予你的責任，守護有“國安”戰略重要意義的台積電，停止內耗空轉的大罷免行動。



民進黨“立委”何欣純質詢時提及，關心台灣經濟產業，馬英九擔憂台積電赴美投資擴大，台灣產業外移，但是她認知是馬英九執政與蔡英文、賴清德相比，比前朝更守護台灣產業，是否馬英九擔憂太多？



卓榮泰說，馬英九任內台灣產業到中國去的狀況，現在想起來覺得太超過了一些。如果不是這樣，中國不會用傾銷方式，不合理的貿易行為。何欣純也說，因為這樣才引起美中貿易戰。



卓榮泰說，馬英九那個時代是已經過去，我們現在是根留台灣才是政策目標。我們做全球佈局，除了兼顧產業、公司發展，也要保障台灣半導體、高科技產業競爭力提升，還要根留台灣。



何欣純也呼籲說，請卓院長與“經濟部長”要重視，台積電佈局全球我們支持，但是技術要掌握在台灣，現在台積電要升級要佈局全球，我們必須要做好後盾。



台積電董事長魏哲家3日在白宮宣布增加1000億美元投資於美國先進半導體製造。台積電近年的美國投資案，主要是正在進行650億美元於亞利桑那州鳳凰城的先進半導體製造的投資專案，以此為基礎，台積電在美國的總投資金額預計將達到1650億美元。這項擴大投資包含興建三座新晶圓廠、兩座先進封裝廠，以及一間主要研發團隊中心。

