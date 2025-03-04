黃健庭：藍營起步晚　對罷綠委補件有信心　

國民黨秘書長黃健庭。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月4日電（記者 張穎齊）民進黨發動大罷免，藍綠委罷免案第一階段連署目前呈現32比0的懸殊差距。中國國民黨秘書長黃健庭4日表示，國民黨按規矩2月1日才發起連署，起步確實有點晚，但他對補件第一階段連署通過有信心，支持者都被激勵出來了，呼籲大家罷綠不罷藍，是民進黨先起頭的，也希望未來地方選舉，藍白別分裂，否則就是保送民進黨。



“中選會”截至3日統計，共32件藍委罷免案可進入二階連署，12件民進黨“立委”罷免案未過門檻、待補件。



黃健庭4日上國民黨籍前“立委”陳學聖、國民黨文傳會副主委何志勇的直播節目，黃健庭表示，民進黨開世界“民主國家”先例，才剛就職1年就無差別發動大罷免，非常不應該，完全沒正當性，浪費社會資源、製造動亂、對立、仇恨動員，民進黨無法接受在“國會”沒過半，賴清德無法像過去蔡英文8年予取予求，連陳水扁都看不下去反對大罷免，其實民進黨從選完2024就預謀好，拿總預算來添柴火，明明“立法院”給了史上最高新台幣2兆9300億預算，被砍了些就好像什麼都做不了，他過去當“立委”時的總預算還少了現在1兆多元，民進黨官員帶頭出來造謠，連棒球輸了也怪在野刪總預算，國民黨才是真正還財於民。



“大罷免毫無疑問是賴清德主張！”黃健庭指出，國民黨一步步來，先把大罷免這關挺過，關於明年地方選舉，每個地方狀態都不一樣，有些地方確實要藍白合，否則藍白分裂就保送綠，不能這樣，國民黨會有又強又好的候選人，一直希望更多優秀年輕世代出來接班，國民黨DNA終究是年輕人。

