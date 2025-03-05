中評觀察：奪台積電 窮台那隻手竟然是美國

在美國總統特朗普見證下，台積電董事長暨總裁魏哲家3日在白宮宣布將對美國再投資至少1000億美元。（照片：The White House X） 中評社台北3月5日電（評論員 林淑玲）烏克蘭總統澤連斯基2月28日在白宮和美國總統特朗普大吵一架，礦產協議沒簽成。台積電董事長魏哲家3月3日在白宮宣布加碼投資美國1千億美元，美國輕鬆搞定。特朗普對烏克蘭、台灣正在做同一件事，急著在變局前把值錢的東西搬走，結果台積電比烏克蘭礦產更早到手。



特朗普為落實競選口號“讓美國再次偉大”（Make America Great Again）既快又猛。他出手與俄羅斯總統普京談俄烏停戰，搶在未停戰前強逼澤連斯基簽下喪權辱國的礦產協議。特朗普看準澤連斯基欲爭取美國繼續支持，也盼美國能保護他現在與未來的安全，即使日前在白宮吵了一架，轉向歐盟示好，礦產協議最後還是會簽。對特朗普而言，他恐嚇澤連斯基“你沒牌了”，逼簽協議，這如同在商店倒閉前，搶先一步去搬走值錢貨品，否則待烏克蘭崩解，各方勢力衝進來五馬分屍，歐洲也是金主之一，美國要獨享礦產資源就比較難了。



特朗普這次對台積電，不也是同一套路？特朗普明白中國崛起後，美國在亞太已無優勢，也不想捲入，台灣極可能被中國大陸“收走”，迫不及待要把台積電先進製程搶先搬回美國，避免兩岸統一後，美國高階晶片供應被卡住。特朗普也是吃定民進黨政府需要美國保護一定會給，說不定要五毛給一塊。沒想到台灣竟比烏克蘭給的更爽快，澤連斯基至少還到白宮吵一架，台灣吵都沒吵，賴政府立馬交出台灣最值錢的“矽盾”。綠營府院還告訴台灣人，這是“民主供應鏈”，樂觀其成，台灣會繼續鼓勵台灣企業到美國投資。



特朗普3日與台積電董事長魏哲家在白宮記者會的談話充份曝露出其意圖。他直白說，如果中國拿下台灣，美國在晶片產業就可有很大的影響力。他對台積電加碼投資美國1千億美元算得很精，他說，“這筆交易和其他幾筆交易將使我們的市場份額接近40%，這是一個巨大飛躍。”

