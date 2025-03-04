洪秀柱轟綠跪在美國面前　雙手奉上台積電

針對台積電在美投資加碼一事，洪秀柱發文表示看法。(照:洪秀柱臉書) 中評社台北3月4日電／台積電董事長魏哲家3日在美國白宮宣布，將增加1000億美元投資於美國先進半導體製造。對此，中國國民黨前主席洪秀柱4日在臉書發文表示，台積電被民進黨政府當成討好美國的籌碼，這是對台灣人民的背叛，更是對“中華民國”的出賣！台灣不是美國的棋子，更不是美國的殖民地，“賴政府”若還有一絲對台灣人民的良心，就應該立即停止這種毫無底線的屈辱政策，不要讓台灣淪為下一個烏克蘭。



台積電董事長魏哲家3日在白宮宣布增加1000億美元投資於美國先進半導體製造，連同650億美元於亞利桑那州鳳凰城的先進半導體製造投資專案，總計達到1650億美元。這項擴大投資包含興建三座新晶圓廠、兩座先進封裝廠，以及一間主要研發團隊中心。



洪秀柱表示，當年擔任國民黨主席時，面臨民進黨的政治迫害，清算黨產，但歷史不會被抹滅——台積電的成立，國民黨曾經出錢出力，力挺它走過最艱難的時刻。



洪秀柱感嘆，如今，台積電發展成世界級的科技巨擘，在美國壓力下台積電的出走，府方表示充分掌握，顯示這是經過賴清德同意的！被民進黨政府當成討好美國的籌碼，這是對台灣人民的背叛，更是對“中華民國”的出賣！



洪秀柱痛批，台積電不是民進黨的私人財產，更不是可以獻祭給美國的籌碼！



洪秀柱表示，台灣人民辛苦培養台積電，打造出世界晶圓代工龍頭地位，這是屬於全體“中華民國國民”的資產。如今，魏哲家在白宮與特朗普一同開記者會，堂而皇之地宣布台積電赴美千億級美元投資，這不僅是金錢和技術的流失，更是台灣未來的生存權被出賣的一刻！