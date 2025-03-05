黃健庭：台灣須有自己的實力與籌碼

國民黨秘書長黃健庭接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月5日電（記者 張穎齊）台積電將增加對美投資1千億元美元，可能帶走半導體供應鏈。中國國民黨秘書長黃健庭向中評社表示，他從3年前就擔心也相信“今日烏克蘭、明日台灣”，民進黨又說不可有疑美論，眼看台積電一步步被美國總統特朗普要求到美國，台灣手上恐無籌碼，台灣必須要有自己的實力與籌碼才對，國民黨有雙D戰略，戰勝民進黨，才不讓民進黨將台灣帶入絕境。



台積電董事長魏哲家3日在白宮宣布增加美金1千億元投資於美國先進半導體製造。台積電近年的美國投資案，台積電在美國的總投資金額預計將達到美金1650億元。這項擴大投資包含興建3座新晶圓廠、2座先進封裝廠，以及1間主要研發團隊中心。



黃健庭接受中評社訪問表示，全世界都在忙著應對特朗普2.0的關稅戰，如今特朗普又說要再對中國關稅加碼10%、共20%，對台積電也是一步步移過去美國，民進黨卻還在說絕對沒問題、要大家安心，別相信今日烏克蘭、明日台灣，若台積電都移過去，台灣手上沒籌碼後，民進黨又憑什麼說這些？



黃健庭，出生於台東，美國聖克拉拉大學企管碩士，歷任台東縣長、“立委”、“國大代表”、台東農產公司董事長、華信證券投顧公司總經理、美國BBK資產管理公司副總經理。2021起出任國民黨秘書長迄今。



黃健庭指出，特朗普相當厲害，將台積電生產線及產業鏈移過去到美國，特朗普更說若中國大陸“侵略”台灣“將是場災難”，台積電投資美金千億元並設廠，讓美國在晶片產業享有優勢，“若台灣有事，這會有很大影響”。但歸根結柢，台灣又能有什麼籌碼了呢？開玩笑說這投資美金1千億給美國，可換多少張1張500萬元的特朗普金卡？國民黨若提出疑美論，民進黨居然還說不可以這樣。

