台積電美國擴廠　恐縮減台灣南部3廠區

台積電高雄楠梓廠正在興建中。（中評社 資料照） 中評社台北3月4日電／台積電考量加徵關稅和特朗普政府壓力，3日宣布將於美國增加投資1千億美元，加上此前規劃的3座工廠，預計在美共興建6座晶圓廠。由於此次投資金額龐大，市場傳出，台積電可能縮減台灣高雄和嘉義廠區後續建設計劃，可能有3座工廠轉移至美國亞利桑那州。



台積電原計劃在高雄楠梓園區設立5座廠，目前P1、P2如火如荼興建中，P1廠力拚今年上半年投入量產，後續還有P3、P4、P5廠是否投資生變受到矚目。對此，高雄市政府今日回應表示，目前5廠均依預定計劃時程推動。



台積電高雄P1廠近日已經掛上“tsmc”Logo，目前幾近完工，將生產2奈米，力拚今年上半年正式量產，P2廠則預計今年完工。



台積電宣布在美國亞利桑那廠區加碼1千億美元投資，包括3座晶圓廠、2座先進封裝廠和1座研發中心，與原先計劃的3座晶圓廠（650 億美元），合計在美投資總額高達1650 億美元。



根據《財訊快報》報導，業界今盛傳，台積電可能縮減台灣廠區興建數量，並指出可能波及高雄廠和嘉義廠，轉移至美國亞利桑那州。



該報導指出，台積電高雄廠區原本規畫3座廠區，傳聞未來可能僅剩2座，1座晶圓廠可能轉移至亞利桑那；而嘉義部分，原先計劃有4座廠區，但可能2座廠區轉移至亞利桑那，用於先進封裝。



報導指出，透過有限度的擴產，雖能避免產能供應過剩，但對台積電的長期毛利率仍有壓力。