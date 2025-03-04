黃暐瀚：罷綠委案一階段未過關難以想像！

針對全台大罷免議題，媒體人黃暐瀚在臉書發文表示看法。(照:黃暐瀚臉書) 中評社台北3月4日電／繼上周19名中國國民黨籍“立委”罷免案通過第一階段連署審查，“中選會”3日再公布，新增13名藍委罷免第一階段達標，總計已有32藍委進入第二階段、12名民進黨籍“立委”罷免未達標，尚待補件。對此，資深媒體人黃暐瀚4日表示，一階不過是難以想像的事，而二階得達成兩萬五千份以上的連署書，過不過關就看地方選民的態度。



黃暐瀚今天在臉書發文指出，“中選會”兩波審核結果下來，民進黨籍12位“立委”罷免“一階未過”，國民黨籍“立委”罷免案已經有32位“一階過關”，黃認為，一階不過是難以想像的事，因每位區域“立委”大概都只需要2500張“提議書”就能一階成案，而民進黨12位“立委”通通失敗，主要就是因為“提議書”汰除率太高（約三成、資料錯誤、居住期間不符），死亡連署比例驚人。



黃暐瀚進一步說明，以新北市三位綠委為例，蘇巧慧部分，提議人數2735、符合規定人數1819、不符84，不符連署比例3%；李坤城部分，提議人數2719，符合規定人數1631，不符139，不符連署比例5%；張宏陸部分，提議人數2510，符合規定人數1614，不符180。不符連署比例7%



另外，黃暐瀚認為，目前有12名綠委罷免案正在一階“補件”的階段，基本上要跨過一階（1%）應該沒有太大難度，不過接下來二階（10%）就要達成兩萬五千份以上的連署書，過不過關就看地方選民的態度。