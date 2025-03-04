台南初選陳亭妃控遭恐嚇　郭國文批演過頭

陳亭妃上午現身“立法院”並未提到相關恐嚇簡訊。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月4日電（記者 黃筱筠）民進黨台南初選競爭激烈，“立委”陳亭妃今天稱收到三封恐嚇簡訊，被指控的男子林義文也在台南現身公布簡訊內容，反問“這些字句那裡有恐嚇的意思？”他前往警局製作筆錄後，表示將反控陳亭妃誣告。賴系“立委”郭國文也對此表示，對於表達不支持參選市長的言論提告恐嚇，他個人覺得演過頭了。



陳亭妃在臉書上發文指出，今天清晨6點，天還未亮，她便匆匆趕往台南市警察局第五分局正式報案。她說，從政27年來，無論在議場上如何衝鋒陷陣、承受多少攻擊，從未感到畏懼，然而，當她親眼看到手機上那封直接威脅簡訊時，心頭卻猛地一沉，不是害怕自己，而是害怕她的母親會因此受到任何傷害。



陳亭妃說，媽媽是她心頭最擔憂的。已將此事交由警方處理，也懇請支持者們冷靜克制，千萬不要因憤怒而做出過激的行為。政治是一時的，但我們內心的善良與理性，才是最重要的。



她也說，抱歉讓大家擔心了。即便如此，我仍然會勇敢前行，今天仍會站在“立法院”，捍衛應該捍衛的一切。回到台南後，她依然會走進街頭巷尾，繼續為鄉親服務。無論面對多少困難，她選擇相信，也選擇堅持。



陳亭妃今天上午現身“立法院”，但並未在台北“立法院”受訪，在議場時也與有意參選台南市長、賴清德子弟兵林俊憲、郭國文等人站在不同地方。



根據報導，林義文簡訊內容為，1. 小弟“林XX”祝妳政躬康泰。2. 我是看妳很無啦，啥米卡小想選市長。3.三月天開始戰到妳初選含恨敗北。你不是昔日優勢組的陳亭妃，而我已成進階版的林XX。



郭國文回應說，今天陳亭妃對媒體哭訴被林俊憲的助理恐嚇，結果恐嚇簡訊一秀出，除了祝陳委員身體健康外，也僅是表達不支持他參選市長的意見，並沒有任何恐嚇字眼。



郭國文表示，老實說，身為公眾人物，我幾乎天天都會收到相關訊息，這沒什麼不了，很難理解一個從政27年的人，會如此小題大作。



他還說，陳亭妃今天對媒體流眼淚，說擔心自己媽媽，但重點是，對方根本沒提及陳委員家人，是陳委員自己提出的，“我覺得有點演過頭了，變成是玩弄選民認知”。



郭國文表示，對於不支持自己參選的言論，就用提告恐嚇來面對，他覺得這才是借司法之手的另類恐嚇，目的就是要讓不同意見的人安靜，且浪費司法資源。