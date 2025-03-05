林碩彥：台積電外資佔七成　董座被端走更慘

曾在竹科擔任工程師15年的台灣民眾黨籍新竹縣議員林碩彥。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹3月5日電（記者 盧誠輝）台積電董事長魏哲家3日在白宮宣布增加1000億美元投資。曾在新竹科學園區擔任工程師15年的台灣民眾黨籍新竹縣議員林碩彥接受中評社訪問表示，目前全球半導體最主要的設備和系統商都在美國，美國早已掐住台積電脖子，台積電加碼投資美國是不得不的選擇，也是必然趨勢。



台積電董事長魏哲家3日在白宮宣布增加1000億美元投資於美國先進半導體製造，連同650億美元於亞利桑那州鳳凰城的先進半導體製造投資專案，總計達到1650億美元。這項擴大投資包含興建三座新晶圓廠、兩座先進封裝廠，以及一間主要研發團隊中心。



林碩彥指出，台積電早在2020年就已到美國亞利桑那州進行投資，當時就對台美半導體合作奠定指標性意義。而台積電這次加碼投資美國，表面上看似向美國總統特朗普輸誠，但其實這是不得不的選擇，因為目前全球半導體最主要設備和系統商都在美國，美國早已掐住台積電脖子，因此台積電加碼投資美國也是必然趨勢。



他強調，台積電外資超過7成，並非單純台資公司，台積電為鞏固董事會領導核心仍是由台灣人主導，加碼投資美國是一種不得不作為與策略。因為台積電若不妥協而和特朗普撕破臉，最後導致台積電董事長由美國人擔任，台灣鐵定更慘。



林碩彥，中山大學電機碩士，曾任聯華電子製程整合工程師、聯詠科技製造工程經理、台灣類比科技副理與新竹縣竹北市市民代表，2022年首次參選新竹縣第一選區（竹北市）議員當選，為民眾黨在新竹縣唯一一席議員，也是現任民眾黨新竹黨部副主委。



林碩彥分析，半導體技術的研發能力，最關鍵的重點還是在設備，現在全球半導體先進設備都來自美國廠商，例如艾司摩爾（ASML）、美商應材（AMAT）、美商科林研發（Lam Research）和美商科磊（KLA）等半導體設備廠。台積電若沒有這些美國廠商製造的先進設備，光有研發與代工技術的先進製程，也無法製造出半導體市場所需要的高階晶片。



除了美國掌握半導體設備商外，林碩彥也點出另一個關鍵因素說，現在很多科技系統大廠都在美國，也就是台積電生產的晶片客戶最大宗還是來自美國，包括輝達（NVIDIA）、英特爾（Intel）和超微（AMD）等系統大廠，所以現在全球最主要的AI晶片仍掌握在美國手上。