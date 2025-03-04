大陸兩會媒體堵訪與會者 甄子丹成焦點

甄子丹受訪。(中評社 俞敦平攝) 中評社北京3月4日電(記者 俞敦平)2025年大陸兩會在人民大會堂舉行，吸引超過3200名中外記者參與，顯示出濃濃的媒體熱情。活動組織部門規劃相當細緻，提供了連線間和衣物寄放處等人性化服務。政協開幕典禮也簡潔而莊重，政委展現開放態度，主動接受提問，打破外界既有印象。作為政協委員的甄子丹憑藉明星效應成為媒體焦點。此活動呈現了有別於被外界認為過於刻板印象，顯示大陸政治與媒體生態的新面貌。



2025年3月4日，第十四屆全國人大三次會議新聞發布會及中國人民政治協商會議第十四屆全國委員會三次會議開幕典禮在人民大會堂舉行，吸引全球關注。據兩會新聞中心統計，本次大陸兩會活動報名採訪的記者超過3200人，其中包括2000多名境內記者以及1000多名港澳台和外國記者，顯示出極高的媒體參與度。儘管新聞發布會於中午12點開始，且11點才開放進場，但早上9點起，已經有大量中外記者在人民大會堂外排隊等候，場面熱烈。



上午的新聞發布會在人大新聞發布廳舉行，現場被媒體擠得水洩不通。為確保所有記者能獲得一手資訊，大會特別準備了兩個連線間，供無法進入主會場的記者通過視訊參與。發布會結束後，安排了“委員通道”，多位政協委員輪流接受媒體聯訪。



下午的政協開幕典禮則呈現出隆重而簡潔的特色。與外界想像中可能帶有誇張裝飾或表演的場面不同，典禮流程約一小時，主要包括報告和軍樂隊演奏，氣氛務實且莊嚴，體現了大陸兩會的嚴肅風格。



安檢措施方面，不意外的相當嚴格，這一點符合外界預期。然而，令人印象深刻的是，當政協委員或人大代表進出會場時，許多記者守候在路線兩側，利用短暫空檔進行“堵訪”提問。不少政委和代表願意停下腳步回應媒體，這與部分台灣民眾對大陸官員較為封閉的刻板印象形成對比，展現了一定程度的開放態度。



在眾多政協委員中，第十四屆全國政協委員、電影明星甄子丹無疑是媒體關注的焦點。入場時，他一現身便被記者層層包圍，甚至引發輕微推擠。但甄子丹從容應對，逐一回答提問，很快讓媒體有序圍繞在他身邊。離場時，他同樣受到記者簇擁，其明星魅力在大會中尤為突出，成為本次兩會的一大話題。



此外，大會在細節上也展現了貼心的一面。北京三月初室外氣溫仍低，室內卻因暖氣顯得溫暖，溫差較大。為此，大會設置了衣物寄放處，讓穿著厚重衣物的記者得以輕鬆採訪，這一人性化設計獲得不少好評。