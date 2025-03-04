郭智輝：樂觀看待台積電赴美　予以支持

台“經濟部長”郭智輝。（中評社 資料照） 中評社台北3月4日電（記者 張穎齊）針對台積電將加碼投資美國1千億美元，台“經濟部長”郭智輝4日晚間出席“商總2025年新春聯誼晚宴”表示，台積電會根留台灣，一是科技文化、二是人才工作經驗，樂觀看待台積電赴美投資設廠，“經濟部”會支持。



台積電董事長魏哲家3日在白宮宣布增加美金1千億元投資於美國先進半導體製造，連同美金650億元於亞利桑那州鳳凰城的先進半導體製造投資專案，總計達到美金1650億元。這項擴大投資包含興建3座新晶圓廠、2座先進封裝廠，以及1間主要研發團隊中心。



郭智輝晚間出席活動表示，台積電根留台灣是很簡單的事，第一是文化，台灣的科技文化，非常重要，當然也有影響供電環境等議題，台積電是一部分研發移到美國，而台灣大部分成果都根留台灣，科技文化是無法移動的。



郭智輝指出，第二是經驗，人才在研發的程度過程中，要有工作經驗，工作的環境很重要，美國的工作經驗大部分都是在研究室，而台灣科技人才是留在生產線，這是台美最大不一樣。



他強調，樂觀看待台積電赴美投資，台積電是全球公司，是在全球布局市場，因此台積電才會做這樣的決定，“經濟部”會支持台積電，但不會像之前第一個廠發生的事一樣（指台積電是在2019年首度宣布赴亞利桑那設廠，當時仍是美國總總特朗普的第一次任期內，其第一座工廠施工曾有延誤），這件事台積電董事長魏哲家有分享過過程，接下來應不會遇到這樣的事，會得到更多經驗與支持。