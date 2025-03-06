孫健萍：藍綠對美立場差異小　台灣淪絞肉機

國民黨中常委孫健萍。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月6日電（記者 蔣繼平）美國宣布暫時中斷對烏克蘭所有軍事援助，引起外界關注。中國國民黨中常委孫健萍接受中評社訪問表示，美國總統特朗普與烏克蘭總統澤連斯基日前在白宮吵架後，特朗普面子掛不住，要給澤連斯基更多壓力。對比烏克蘭像一次性籌碼，台灣更需反思處境有如“絞肉機”，烏克蘭背後有歐盟支撐、可以與美國吵架，台灣則都沒有，賴清德完全照著美國敘事劇本在走，將離不開絞肉機處境。



此外，孫健萍表示，若賴政府倚美路線拉不回來，那只能依靠在野監督的力量，最大在野黨的國民黨扮演重要角色，但現任黨主席朱立倫對美態度立場，與賴清德並沒有太大本質差異，他認為國民黨換新黨主席，才會讓黨走向正確的道路，跳出目前泥淖，進而發揮在野監督的力量，也才更有機會重返執政。



孫健萍，1974年生，台灣師範大學法學碩士、天津南開大學法學博士。南開大學政府發展聯合研究中心兼任研究員及法學院兼任副教授、高雄科技大學共同教育學院兼任教師，講授智慧財產權法與民法。現任國民黨中常委。



孫健萍表示，美國宣布暫停對烏克蘭的軍援，以特朗普近期擺出無底線的玩法，早就有切斷烏克蘭軍援的傳聞，但會宣布應該是沒面子，因為白宮開撕大吵一架讓特朗普掛不住面子，因此加大對澤連斯基的壓力，如此一來歐盟也會備感壓力，但特朗普要玩兩邊策略，不會放推烏克蘭讓給俄羅斯，就看未來會如何發展。



孫健萍表示，不少人將兩岸情勢拿來與俄烏情勢，以澤連斯基處境來警告賴清德，但他認為台灣應該不至於變成美國所需要的一次性籌碼，不過倒是可能成為美國牽制主要競爭對手中國大陸的牌，美國拿台灣當籌碼，玩台灣牌，並不會一次梭哈，台灣實際上更像是“絞肉機”，來回絞肉，除非台灣能夠跳脫美國格局。



孫健萍表示，其次，外界都在看衰澤連斯基，但澤連斯基有經歷過戰火洗禮，更多次逃過暗殺、也練就一身膽識，還可以看到澤連斯基敢與特朗普大吵一架，試問，賴清德有機會與特朗普吵架嗎？連吵架的機會都沒有。沒有經歷戰火洗禮的賴清德聽不進、也聽不懂警告，其程度可能遠不如澤連斯基。