蕭旭岑批綠如敗家子　護台神山都守不住

馬英九基金會執行長蕭旭岑。（中評社資料照） 中評社台北3月5日電（記者 張嘉文）馬英九基金會執行長蕭旭岑4日受訪表示，當美國逼著台積電到美國投資1000億美元，核心技術轉移，賴清德卻沒有任何表態，就是不折不扣出賣台灣行為，比守護稀土的烏克蘭總統澤連斯基還不如。而民進黨“立委”吳思瑤和民進黨中央再怎麼攻擊馬英九，都無法掩蓋賴清德的“賣台”，連“護台神山”都讓渡出去的事實。



台積電董事長魏哲家3日在美國白宮宣布，將增加1000億美元投資於美國先進半導體製造。馬英九4日在臉書發文表示，鄭重呼籲賴清德，負起“憲法”賦予你的責任，守護有“國安”戰略重要意義的台積電，停止內耗空轉的大罷免行動。隨後引來綠營的圍剿批評。



蕭旭岑對此指出，賴清德現在和民進黨團總召柯建銘沆瀣一氣，忙著鬥爭在野黨，用所謂的“大罷免”讓台灣空轉，阻擋兩岸交流讓台海更危險，如今連台積電都要犧牲掉了，果然“台獨金孫”，才是真正賣得掉台灣的“敗家子”。既然賴清德做不到守護台灣利益，他呼籲真正的“大罷免”，應該是罷免賴清德。



蕭旭岑提到，他看到民進黨中央5日早上還要召開“賣台黨喊護台？國民黨攏是假！”記者會，覺得很好笑，不禁讓他想起小時候在台灣鄉下，嘴巴說最愛祖厝的人，出賣祖產最多，民進黨就是如此，嘴巴一直講愛台灣，出賣台灣的祖產最多，如今連台積電都送給美國了。



台灣把最重要的資產給了美國，到底換得了什麼？蕭旭岑說，美國總統特朗普把話講白了，台積電到美國後，即使台海戰爭，美國也無後顧之憂，還可以生產晶片，這不是“棄台論”嗎？這麼嚴重的“國安”危機，民進黨的政客還在扯“中國”、“認知戰”，真的把台灣人當白痴嗎？

