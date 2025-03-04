中評關注：台積電赴美三大層面衝擊綠

台積電。（中評社 資料照） 中評社台北3月5日電（記者 楊騰凱）台積電宣布擴大赴美投資1000億美元，是否被美國端走的討論愈演愈烈。此事帶給民進黨政府三大衝擊，第一，美國總統特朗普在白宮會見台積電董座魏哲家，但賴清德去年520上任至今仍未過境美國本土，這顯示在美國眼底，台積電價值比民進黨政府更高。



第二，台積電同意擴大赴美投資，顯示台積電的核心利益與民進黨政府不同，民進黨政府需要緊抓台積電作為保台“矽盾”，但台積電是企業，核心利益是生存發展，不見得是配合民進黨政府。



第三，特朗普直接與台積電談判，中間不見台灣官方角色，這會讓“今日烏克蘭，明日台灣”的討論聲更為強烈。



台積電董事長魏哲家3日在白宮與特朗普見面，隨後雙方共同召開記者會，宣布台積電再投資1000億美元於美國新建3座晶圓廠、2座先進封裝設施，與一座研發中心。連同先前台積電投資650億美元於亞利桑那州鳳凰城的建廠，台積電對美投資總計達到1650億美元。



此次台積電宣布擴大赴美投資，給民進黨政府帶來三大衝擊。首先，這次特朗普親自出面接待魏哲家，更陪同魏哲家召開記者會宣布投資案。賴清德再兩個月就上任滿一年，但賴至今仍未能透過出訪過境美國本土，這與特朗普高規格對待台積電形成落差。未來民進黨政府要留意的是，對美國而言，台積電的戰略價值是不是比民進黨政府還高？如果這樣的聲音成為主流論述，對民進黨親美路線會很不利。



第二，台積電同意擴大赴美投資，顯示台積電的核心利益與民進黨政府不同。其實特朗普曾揚言對台灣半導體課徵100%關稅，當時不少看法認為，美國只是拿關稅當武器，目的是要台積電的先進製程回到美國本土。



當時就有分析認為，那怕是被美國課徵100%的關稅，台積電都不應該走，因為台積電在先進製程有非常大的優勢，做的是獨門生意，就算被加稅，美國大廠如輝達、高通等業者還是只能仰賴台積電代工生產，關稅最後也是這些業者吸收，或是轉嫁給終端的消費者，以台積電的優勢不用擔心拿不到訂單。



最後一點，這次特朗普直接找上魏哲家對話，過程中沒有看到台灣官方的角色，民進黨政府做到一面倒挺美仍無法在台美關係上冒出一點頭，台灣未來的不確定性更高了。