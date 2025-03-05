美官員柯伯吉：中國若攻台　應摧毀台積電

柯伯吉。（照片：美國國防部網站） 中評社台北3月5日電／台積電宣布將對美國再投資1000億美元建晶圓廠，針對台積電的論戰再度躍升為時事焦點，美國國防部次長提名人柯伯吉（Elbridge Colby）先前多次公開主張，若中國大陸侵略台灣，應摧毀台積電的晶片工廠，以防中國大陸在全球半導體產業中獲得主導地位。柯伯吉4日在他的參議院提名確認聽證會上也表示，台灣如果落入中國大陸之手，“對美國利益而言會是一場災難”，因此台灣政府必須提高國防支出來嚇阻北京。



根據美國半導體產業協會統計，全球92%最先進的微晶片皆由台灣生產。前任拜登政府也格外留心中國取得台灣半導體產能的風險。



台積電董事長魏哲家3日在白宮宣布增加1000億美元投資於美國先進半導體製造。台積電近年的美國投資案，主要是正在進行650億美元於亞利桑那州鳳凰城的先進半導體製造的投資專案，以此為基礎，台積電在美國的總投資金額預計將達到1650億美元。這項擴大投資包含興建三座新晶圓廠、兩座先進封裝廠，以及一間主要研發團隊中心。



媒體報導，柯伯吉4日重申，台灣軍費遠遠不足，應該接近GDP的10%；他未來的目標是避免讓台灣引發與北京不必要的衝突，為美國爭取時間改善美中軍事失衡。柯伯吉也提到，台灣“國會”刪減軍費的動作讓他“深感不安”。



柯伯吉2023年5月於社群平台發文稱，“台灣一旦落入中國之手，台灣人也不該指望台積電能夠保持核心地位”。他進一步表示，若台灣投降，美國應將台積電納入對華半導體制裁範圍，防止中方占據業界主導。



柯伯吉曾於特朗普第一任內短暫擔任國防部副助理部長，負責戰略和軍隊發展事務。他在2024年2月再次發表類似言論，說“如果中國接管台灣，那應該下注於摧毀或癱瘓台積電”。他質疑，美國怎麼能如此瘋狂，讓全球最關鍵的半導體企業“毫髮無損地落入咄咄逼人的中國之手”。



與柯伯吉持類似觀點者在學界也為數不少。美國陸軍戰爭大學（USAWC）早在2021年刊載一篇名為〈破碎的巢〉（Broken Nest）的論文，建議若中國入侵台灣，台灣應實施“焦土政策”，摧毀半導體晶片廠，使自身變為缺乏吸引力的目標。



此外，柯伯吉2024年9月曾於《華爾街日報》的投書寫明，台灣對於美國“阻止中國取得亞洲霸權”的目標固然重要，但並非不可或缺，關鍵在於如何讓美國以合理成本及風險保衛台灣。該報解讀，柯伯吉實為建議若台灣不符合特定標準，美國就不必出兵護台。