台積電加碼投美　賴清德曾訪張忠謀等3大咖

賴清德。（中評社 資料照) 中評社台北3月5日電／對於台積電加碼赴美投資1千億美元，外界質疑政府不顧台灣境內產業發展，力促赴美投資。對此，一名“國安”人士4日透露，賴清德曾低調分別拜訪台積電創辦人張忠謀、董事長魏哲家與台積電董事會成員林全等關鍵領袖，交換意見商討對策，對於台積電與半導體產業應處，已早一步布局。



台積電董事長魏哲家3日在白宮宣布增加1000億美元投資於美國先進半導體製造。台積電近年的美國投資案，主要是正在進行650億美元於亞利桑那州鳳凰城的先進半導體製造的投資專案，以此為基礎，台積電在美國的總投資金額預計將達到1650億美元。這項擴大投資包含興建三座新晶圓廠、兩座先進封裝廠，以及一間主要研發團隊中心。



該位“國安”人士昨天反駁外界的“疑美論”和“疑賴論”，他指出，當全球正忙碌於因應特朗普新局的“政策真空”，境外勢力操作相關論述，要讓台灣認為美國不可靠，並醜化賴清德能力，以削弱執政正當性。



他說，台積電2020年在美國設廠時，一堆人說台積電要變“美積電”，但事實證明，台積電不僅沒有變成美積電，還在AI浪潮站穩關鍵地位。



至於政府團隊的應處，“國安”人士指出，早在特朗普上任前，賴清德即責請“國安”、外交、行政團隊，盤整特朗普競選期間對台灣相關主張，同時密切關注特朗普競選團隊核心成員發言。針對特朗普多次喊出晶片議題，賴要求“國安會”與“行政院”成立專責小組，檢視台灣產業全球布局與半導體產業概況，日前召開“國安”高層會議，正是以台灣作為棋手，進行第一階段布局。



至於賴清德所提“非紅供應鏈”，“國安”人士表示，這並非臨時起意，早在賴競選期間，即拋出五大信賴產業政見為起點，到“國安”高層會議提半導體民主夥伴倡議等，一如賴清德所言“台灣是棋手，不是棋子”，賴從台灣定位、戰略溝通、國際溝通等面向，擬定四大戰略布局。



賴清德除了責成“行政院”和相關部會找業者深度座談，直接瞭解產業界優劣勢，再由“國安會”統籌跨部會小組因應之外。“國安”人士透露，外界不知道的是，賴清德曾低調分別拜訪張忠謀，也和魏哲家以及林全等關鍵領袖，交換意見也商討對策。



在台美密切往返溝通過程，他說，賴清德指示團隊原則就是“國家利益至上，不急躁，謀定而動”，找到台美雙方和台積電最有利的因應方案，就如賴過去多次強調的“把衝擊當作歷史機遇，在歷史機遇上，把台灣做大、做好”。