外資第一名分析師：台積電赴美完全不合理

柯克蘭資本董事長楊應超指出，台積電去美國投資是完全不合理的，美國成本又高、缺工缺料。（政客爽臉書） 中評社台北3月5日電／美國總統特朗普4日與台積電董座魏哲家共同宣布，台積電將對美國擴大投資1000億美元（約3.3兆新台幣），建造最先進晶片生產設施，輿論熱議。有“外資第一名分析師”稱號的柯克蘭資本董事長楊應超3日受訪時已指出，台積電去美國是完全不合理的，去美國成本又高、缺工缺料。美國給多少錢？根本補不足成本高的問題。台積電現在缺的是談判，要據理力爭。他強調秘方這東西傳出去，台積電就沒有競爭力了，日韓都會趕上來。



楊應超3日在《下班經濟學542》節目發言。對於市場傳出台積電會收購Intel代工服務部門20%的股份，“護國神山”台積電還值不值得投資？楊應超說道：如果這個劇本發生，台積電的技術秘密恐怕會無可避免的外流！他認為台積電獨門的先進製程技術是目前最強的談判籌碼。楊應超認為，台積電欠缺像張忠謀一樣的談判人才，恐怕成為應付特朗普威脅的致命軟肋。



政客爽3日在臉書曬出圖文概述楊應超的發言。楊指出，從商業的角度看，台積電去美國是完全不合理的、完全沒有意義的！去美國成本又高、缺工缺料。他給多少錢？根本補不足成本高的問題。台積電現在缺乏的是談判，若對美國說什麼都好，其實美國是最看不起這種人的！



楊應超強調，跟老美打交道，要據理力爭。什麼都好，就會被欺負到底。楊強調：千萬不能合作，秘方這種東西傳出去，台積電就沒有競爭力了！科技產業是沒有第一名的，別人會趕上來，三星也不是笨蛋，日本現在更厲害。



楊應超質疑，科技業本來就很競爭，台積電還要幫Intel一把？



政客爽表示，“賴政府”現在的外交政策，就是“好好好，什麼都好”，把籌碼交給對方，也是好好好。台積電投資新台幣3.3兆，研發中心也要設點美國，現在“行政院長”卓榮泰還在自嗨是壯大台灣，這精神自慰法真是佩服、佩服。毫無談判能力，什麼承諾或保證都沒拿到、實際好處有什麼也不知道，乾脆回：“台灣尚勇讚讚”。