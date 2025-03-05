柯建銘批王定宇唱和藍委　轟王世堅不忠

民進黨“立院”黨團總召柯建銘（右）受訪。（截自“寶島全世界”YouTube直播畫面) 中評社台北3月5日電／民進黨“立法院”黨團總召柯建銘日前因“外交國防委員會”召委選舉，槓上同黨籍“立委”王世堅，還爆料遭新科“立委”陳冠廷掛三次電話。對此，柯建銘4日於政論節目中再爆自家人“反叛”內幕，點名王定宇唱和藍營刪凍“國防”預算，更認為王世堅對民進黨不忠。



根據《中時新聞網》報導，有關“外交國防委員會”召委選舉一事，柯建銘昨在網路節目《寶島全世界》中說明。他表示，陳冠廷想選召委沒意見，但黨內規定當召委至少要連任兩屆，陳是新任、任期不滿兩年。柯也抱怨，只要符合資格、大家都連署那就OK，當時自己打電話給陳冠廷，卻被對方掛電話，半小時後再打去又被掛電話，“我被掛電話三次”，大嘆總召是“立法院”最卑微的角色。



柯建銘還進一步大爆綠委“不配合”內幕。他批王世堅每次去中常會，在樓下就先預告等一下要問賴清德什麼問題。之後民進黨中常會裡面所有會議內容，全部被錄音直播。柯建銘說，這是非常嚴重的事情，王世堅第一次開中常會就是這樣，不承認自己是賴系、自稱堅系，在中常會上開始問一些個案的問題，賴清德對王很客氣，但心裡有數。



主持人追問，可以說你懷疑王世堅對民進黨的忠誠嗎？柯建銘回應：“我敢講這個話，百分之百啊”。



接著，柯建銘加碼爆料，他曾為“國防”預算把委員會成員叫來辦公室，祭出黨紀強調一定要投反對，“結果你看表決紀錄，王定宇那一票和徐巧芯、馬文君唱和，無人機園區新台幣100億元預算被砍一半，你看表決，就是國民黨和王定宇砍的嘛”。



主持人再問王定宇有無解釋，柯建銘回答，王是說都用主決議處理，“他在騙我，我是隱忍，因為我不喜歡在這個時候把內部事情外部化”。