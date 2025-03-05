“國防”召委底定　綠委沈伯洋、藍委黃仁出任

藍委黃仁（左）與綠委沈伯洋（右）擔任本會期“外交及國防委員會”召委。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月5日電（記者 黃筱筠）“立法院”今天選舉各委員會召集委員，民進黨在“外交及國防委員會”爆出英系“立委”陳冠廷有意擔任，卻被黨團總召柯建銘否決，希望由不分區“立委”沈伯洋出任，今天最後也如柯建銘安排，由沈伯洋擔任召委。陳冠廷則在推舉會結束後現身，陳受訪表示，因為召委輪流的，目前政局比較亂，選區“立委”要回去經營，他也支持由沈伯洋擔任這會期召委。



“外交及國防委員會”召委選舉，民進黨爆出內鬨，柯建銘與英系“立委”王世堅、前“立委”陳明文兒子陳冠廷等人互槓。



今天召委選舉時，因為是推舉，民進黨由沈伯洋擔任，中國國民黨推舉不分區“立委”黃仁。陳冠廷則在推舉結束後姍姍來遲，並說已經結束了嗎？最後由沈伯洋陪同受訪。



陳冠廷說，沈伯洋過去對錯假亂訊息專長，召委經過簡單交流就由沈委員先擔任，這是可以快速協調的事情。



媒體詢問是否掛柯建銘電話？陳冠廷說，尊重總召說法。



柯建銘昨天接受專訪再度提到被掛三次電話很卑微？陳冠廷說，總召不是卑微的位置，也讓“立委”有發聲機會，總召很辛苦，大家都可以理解。



這是柯建銘對英系開幹嗎？陳冠廷說，有挑戰我們會更團結。



沈伯洋也說在召委選舉與陳冠廷溝通目前狀況都蠻正常，本來是要推舉陳冠廷，但是黨團有不同想法，本會期先由他當，也跟陳冠廷通過電話，下會期再看黨團協調。