傅崐萁怒嗆賴清德：為何出賣台灣科技產業？

國民黨團總召傅崐萁受訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北3月5日電（記者 楊騰凱）台積電宣布擴大赴美投資1000億美元。中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁今日表示，台積電赴美投資總金額來到1650億美元，等於一下子把台灣的外匯存底搬走30%。且最新進的1.6奈米製程都要赴美，台灣已經沒有安全保障了，賴清德為什麼要出賣台灣科技產業？



台積電董事長魏哲家3日在白宮與特朗普見面，隨後雙方共同召開記者會，宣布台積電再投資1000億美元於美國新建3座晶圓廠、2座先進封裝設施，與一座研發中心。連同先前台積電投資650億美元於亞利桑那州鳳凰城的建廠，台積電對美投資總計達到1650億美元。



傅崐萁今日受訪表示，台積電已經對外公布，除了先前已經投資美國的650億美元外，又要再新增1000億美元投資赴美設廠，總共投資美國的金額高達1650億美元，這等於把台灣的外匯存底搬走了30%。一下子台灣的外匯存底就被抽走30%，更嚴重的是，我們本來擔心台積電2奈米製程會到美國去，現在連1.6奈米最新進的都去美國，那台灣還剩下什麼？



傅崐萁指出，現在美國擁有1650億美元的台積電投資後，未來最先進最高端的晶片製程都在美國，未來即便台灣發生戰爭，美國都擁有大部分的晶片製程，可以穩固美國的科技發展，當“護國神山”搬走後，台灣剩下什麼？賴清德不要天天搞內鬥，天天搞網軍側翼，台灣已經沒有安全保障了，賴清德到底在做什麼？為什麼把台灣最重要的科技產業都出賣了？



傅崐萁表示，國民黨過去全力推動創設台積電，最後卻在民進黨手上被出賣，請賴清德腰桿挺直，保護好我們的“護國神山”台積電，不能讓他成為美積電。