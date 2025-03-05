喊廢學習歷程！葛如鈞爆多元入學變多錢

藍委葛如鈞質疑，“多元入學”實際上早已變成“多錢入學”，教育官員完全活在平行宇宙。（葛如鈞臉書） 中評社台北3月5日電／近日有經營財經粉專的工程師自爆幫姪女代寫學習歷程，還稱是家庭資源優勢，引發爭議。驚動“教育部次長”葉丙成回應“幫孩子作弊，不是教育”。中國國民黨籍“立委”葛如鈞質疑，“多元入學”實際上早已變成“多錢入學”，“教育部”的官方調查卻聲稱，沒有“學習歷程商品化”現象，完全活在平行宇宙。



葛如鈞4日邀一眾學生代表開記者會。葛如鈞表示，108課綱上路時，政府以“成就每一個孩子”、“適性揚才，終身學習”作為願景。可是很顯然的，台上的官員們輪替更迭，壓在學生們身上的重擔卻始終未變。根據兒福聯盟所做的“2023 台灣國高中生心理健康調查”，高達64.7%的國高中生表示，他們目前生活中有困擾，其中最大的壓力來源就是學校課業。



葛如鈞痛批，3日爆出有家長幫小孩當學習歷程槍手的事件，但其實這早就不是新聞。他先前就曾多次在質詢台上質疑，“教育部”官員們所堅信的“多元入學”實際上早已變成“多錢入學”！網路平台上“代做學習歷程檔案”的販售數量，單一商家都賣出超過5萬份，完整一套大學攻略全餐要價破萬新台幣。“教育部”的官方調查卻聲稱沒有“學習歷程商品化”的現象，完全和活在平行宇宙。



葛如鈞質疑，“教育部次長”發文批評這樣的作弊事件，但次長“完全沒有”回答的是，學習歷程制度究竟該如何優化？不能優化要不要乾脆廢除？成績至上的問題在AI時代還適用嗎？政府早該全面探討。3日有網紅發布訓練ChatGPT-4，並讓其成功考上台大醫學系的影片，讓他不斷反思，現在還在用“成績”來評量學生，合適嗎？生在AI蓬勃發展的時代，新的學習模式才是應該要關注的，應該要用更多工具、平台幫助學生多元化成長，這是他一直以來的訴求。



葛如鈞強調，這個會期非常有望順利推動國民黨的優先法案之一：“人工智慧基本法”。而他的版本中特別強調“數位平權”，就是希望讓全台灣學生都可以減輕學習和考試上的壓力與負擔。避免家境好的學生有多元的付費數位工具可以挑選，家境較差的學生只能使用免費版的數位工具，得到錯誤或不完整的答案，造成嚴重的數位落差。