遭柯建銘爆反叛　王定宇關心柯身體出狀況

綠委王定宇接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月5日電（記者 黃筱筠）民進黨“立法院”黨團總召柯建銘日前因“外交國防委員會”召委選舉，槓上同黨“立委”王世堅，還爆料遭新科“立委”陳冠廷掛三次電話，引發議論。柯建銘昨竟再大爆自家人“反叛”內幕，點名王定宇唱和藍營刪凍“國防”預算，更認為王世堅對民進黨不忠，震驚大批網友。王定宇今天受訪時說，他一開始也覺得蠻生氣，後來覺得柯建銘是否身體出狀況，認知上出現問題，柯是長輩不苛責，但是希望大家多關心他，“他目前狀況，我是覺得怪怪的”。



柯建銘昨在網路節目《寶島全世界》接受專訪爆料，他曾為“國防”預算把委員會成員叫來辦公室，祭出黨紀強調一定要投反對，“結果你看表決紀錄，王定宇那一票和徐巧芯、馬文君唱和，無人機園區100億元預算被砍一半，你看表決，就是國民黨和王定宇砍的嘛”。



王定宇說，一開始聽了蠻生氣，預算審查時維護預算，也有網路直播與議事錄，我們“國防”委員會都竭盡力氣維護我們預算，被莫名指控我有點生氣，“但好像不是只講到我，弄了很多人，擔心柯建銘身體狀況，認知上是否出現問題，不是事實就不是事實，但柯是長輩不苛責，希望大家多關心他，他目前狀況，我是覺得怪怪的”。



英系“立委”陳冠廷也力挺王定宇說，王定宇在本委員會貢獻與努力大家都看得到，大家都很肯定王定宇在軍事上努力，也很資深，對“國家”、對委員會用心程度，一般民眾都可以看到。