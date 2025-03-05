“立院”召委選舉　綠8席、藍7席、白1席

司法及法制委員會由綠委莊瑞雄、藍委吳宗憲（右）擔任召委。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月5日電（記者 黃筱筠）“立法院”新會期各常設委員會今天舉行召委選舉，8個委員會都是經推舉方式選出召委，民進黨拿下8席。中國國民黨在交通委員會禮讓給台灣民眾黨“立委”林國成，因此國民黨獲7席、民眾黨拿下1席召委。



第11屆“立法院”第3會期已開議，今天舉行8個常設委員會的召委選舉。依規定，每個常設委員會設2席召委，由於召委可決定該委員會議程，朝野黨團都積極爭取，這次國民黨也禮讓一席召委給民眾黨。



內政委員會推舉民進黨“立委”張宏陸、國民黨“立委”牛煦庭擔任召委。“外交及國防委員會”推舉民進黨“立委”沈伯洋、國民黨“立委”黃仁擔任召委。經濟委員會推舉民進黨“立委”蔡易餘、國民黨“立委”謝衣鳯擔任召委。財政委員會推舉民進黨“立委”賴惠員、國民黨“立委”賴士葆擔任召委。



社會福利及衛生環境委員會推舉民進黨“立委”劉建國、國民黨“立委”蘇清泉擔任召委。教育及文化委員會推舉民進黨“立委”林宜瑾、國民黨“立委”葛如鈞擔任召委。司法及法制委員會推舉民進黨“立委”莊瑞雄、國民黨“立委”吳宗憲擔任召委。交通委員會推舉民進黨“立委”許智傑，在國民黨團禮讓下，民眾黨“立委”林國成擔任交通委員會召委。