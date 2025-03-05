陳冲估台海2028前應不會戰　觀察這幾點

前“行政院長”陳冲。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月5日電（記者 張穎齊）前“行政院長”、新世代金融基金會董事長陳冲5日表示，美國總統特朗普上台後，對中國大陸挑釁、施壓力道愈來愈大，但他認為中國不會上當，基於當前全球金融實力平衡，以及中美金融實力差距，台海未來或許確實可能發生戰爭，但應不會在2028年前發生。



2025TTX區域安全兵推成果媒體發表5日在政大公企中心舉行，陳冲應邀演講做上述表示。



陳冲歷任“行政院長”、副院長、“金管會主委”、“財政部次長”，以及合作金庫、永豐金控等金融機構董事長。



陳冲認為，兩岸戰事應不會在2028年前發生說，那究竟何時是關鍵時刻？



陳冲指出，他不想隨意猜測，但可關注到1.全球貿易中以人民幣結算的比例是否達到一定程度。目前全球貿易中約5%以人民幣結算，但若這一比例提升至10%，那或許是一個重要信號。2.跨境銀行間支付系統（CIPS）是否已覆蓋全球前100大銀行的多數。3.人民幣是否已正式發行為央行數字貨幣（CBDC）。4.“橋接”（Bridge）系統是否已經建立並投入運行。



他強調，就像國際貨幣基金組織（IMF）或瑞士一樣，他也想請大家關注最近跨境銀行間支付系統（CIPS）的擴展，特別是4年內參與 CIPS 的機構數量的增長。他想請大家留意中國央行與其主要貿易夥伴央行之間的互換協議（Swap Agreements）的增長趨勢。最後也是至關重要的一點，就是金磚國家（BRICS）支付系統的發展。儘管他個人認為這個系統的可行性可能還不夠高，但仍值得關注。



陳冲表示，現代戰爭並不局限於單一形式，若僅從貿易角度來談論貿易走廊，並只關注貿易本身，最終可能無法得出具體而成功的結論。貿易、技術、能源和糧食都必須納入考量。他認俄烏戰爭給大家上了重要的一課，俄羅斯受到金融制裁後，似乎付出了沉重的代價，不得不尋找替代方案。但另一方面，所謂的“黑海大倡議”則提供了一個緩衝。這項安排是由聯合國及黑海周邊國家共同推動的。無論是從糧食供應、運輸還是保險的角度來看，“黑海大倡議”確實為俄羅斯爭取到了喘息的時間。