支持者恐嚇陳亭妃？林俊憲：那是忠貞老黨員

綠委林俊憲受訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月5日電（記者 鄭羿菲）民進黨內2026台南市長初選逐漸白熱化，民進黨籍“立委”陳亭妃日前聲稱收到3封恐嚇簡訊，查證後發現是民進黨新潮流“立委”林俊憲支持者林義文所傳。林俊憲5日接受媒體訪問時表示，林義文是很忠貞的民進黨老黨員，台南市黨公職都認識，陳亭妃也認識，林義文不是個會暴力的人，秀出的簡訊內容哪一句是恐嚇？這是意外的插曲。



林義文曾任4屆民進黨黨代表。



民進黨2026地方首長選舉黨內開始白熱化，其中台南市是賴清德的本命區，更是殺到刀刀見骨，2月下旬2人就陸續在台南市共架設700多面看板。陳亭妃4日聲稱收到3封恐嚇簡訊，哽咽自己從政27年第一次收到不理性的簡訊，“我只覺得對不起我媽”，並已報案。後續，林義文主動到警局做筆錄，並主動公布簡訊內容反問“這些字句哪裡有恐嚇的意思？”絕對沒有恐嚇。



身兼民進黨台南市黨部主委的新潮流綠委郭國文則跳出來轟，很難理解陳亭妃會如此小題大作，有點演過頭了，變成玩弄選民認知。



林俊憲5日出席“立法院”交通委員會召委選舉，會後接受媒體訪問表示，林義文不是他的助理，而是他的支持者，在學生時代就是很瘋狂的民進黨支持者，台南市黨公職幾乎都認識林義文，並不是一個會有暴力的人，非常熱愛民進黨，學生時期就曾幫民進黨很多人助選、大家都認識林義文，陳亭妃也都熟。



林俊憲說，林義文有自己的事業，也是他的不支薪義工，林義文非常痛恨陳亭妃多年前的議長選舉跑票事件，說是叛黨，這也不是第一次了，他也有勸林義文還是要理性一點，才不會讓人扭曲自己講的話。但現在司法歸司法了，林義文也有告陳亭妃誣告，因為林義文也公開簡訊內容，那是恐嚇嗎？林義文也問哪一句是恐嚇？這應該是一個意外的插曲。



媒體追問，是否民進黨內初選失和？林俊憲認為，大家還是要保持一定風度，民進黨不怕初選，本來就可以競爭，這是民進黨創黨以來的傳統，黨內競爭就遵照民主程序走。



媒體再度追問，會不會認為陳亭妃自導自演？林俊憲說，這就讓大家去評斷了，陳亭妃與林義文其實都認識，也都知道林義文的背景。