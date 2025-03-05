柯建銘反擊王定宇　說我頭腦有問題很愚蠢

柯建銘受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月5日電（記者 黃筱筠）民進黨“立法院”黨團總召柯建銘最近不斷爆轟黨內“立委”，昨天還提及上會期擔任“外交及國防委員會”召委的王定宇在預算審查唱和國民黨，王今天回擊認為柯身體健康有狀況。柯建銘也反擊說，“說我身體狀況、認知、頭腦有問題，我頭腦比誰都清楚，不要做不道德的指控”，錯就是錯，好好認錯就好，希望民進黨在生死關鍵時刻，大罷免時刻要打擊他的人，是藍白陣營，這是很嚴肅的事情。



柯建銘還說，黨內大家要團結，相信總召、相信黨團，就是如此。他再度強調，王定宇錯了就錯了，認錯反省 ，“對我做不道德攻擊何其愚蠢，我對他非常有期待”。



柯建銘昨在網路節目《寶島全世界》接受專訪爆料，他曾為“國防”預算把委員會成員叫來辦公室，祭出黨紀強調一定要投反對，“結果你看表決紀錄，王定宇那一票和徐巧芯、馬文君唱和，無人機園區100億元預算被砍一半，你看表決，就是國民黨和王定宇砍的嘛”。



柯建銘表示，今天王定宇必須回應，第一個民進黨必須團結，尤其在“國防”預算外上，潛艦以及機密預算上，包括：打擊無人機飛彈、戰機升級維修等等，這些都非常重要。他當時找所有的人，包括王定宇、“國防部長”顧立雄、黨團幹事長吳思瑤、英系“立委”莊瑞雄等，希望審查預算要反對國民黨提案，違者要祭出黨紀，他對事情問題謹慎處理，因為中國對於台灣擁有潛艦是絕對反對，想辦法阻擾潛艦預算。



柯建銘表示，在他交代底下，後來他看議事錄直播很清楚，關鍵一票王定宇怎麼投？我們應該要團結面對問題，他當總召非常謹慎、非常卑微，英系“立委”陳冠廷當召委，他也說要協調，黨有黨的遊戲規則，這些事情都應該過去，請同事好好反省，不要做不道德指控。



他也說，“說我身體狀況、認知、頭腦有問題，我頭腦比誰都清楚，不要做不道德的指控，對我做不道德攻擊何其愚蠢”，王定宇錯就是錯，好好認錯就好，希望民進黨在生死關鍵時刻，大罷免時刻要打擊他的人，是藍白陣營，這是很嚴肅的事情。大家要共同團結，相信總召、相信黨團，就是如此。