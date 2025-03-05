管中閔：台天然氣儲備僅8天　戰時完全不夠

台灣大學前校長、中研院士管中閔出席2025TTX區域安全兵推發表會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月5日電（記者 張穎齊）台灣大學前校長、“中研院”院士管中閔5日出席一項兵推發表會時表示，台灣需要擴大戰略物資儲備，但目前發電有近50%依賴天然氣，8天儲備量在戰時緊急情況下都絕對不夠，必須確保各項關鍵物資的儲備。



由政大國關中心、台灣安全研究中心、亞太政策研究協會主辦的“2025TTX區域安全兵推”5日在政大公企中心舉行成果發表會，管中閔在會中做上述表示。



管中閔表示，他出席這場兵推成果發表會，談及戰時所做的準備，他認為必須擴大能源儲備，包括石油、天然氣、煤炭等，以確保至少3到6個月的消費需求。他所收集到的數據顯示，目前石油儲備可支撐90天，煤炭30天，但天然氣僅8天。特別是天然氣，這遠低於安全標準，因為目前台灣的發電有近50%依賴天然氣，因此8天的儲備量在任何緊急情況下都絕對不夠。



管中閔說，台灣必須確保糧食供應的穩定，同樣至少要支撐3到6個月的消費需求。他手上的數據顯示，台灣的糧食自給率僅約17%，但這個數據並沒有考慮到戰時或緊急狀況下的變數。目前稻米儲備約7個月，小麥約2.5個月，看似足夠，但要考慮到在極端情況下，許多基礎設施可能會受損，屆時這些數字可能無法反映真實可用的數量。因此擴大這類戰略儲備也是至關重要的。



他說，台灣還需要建立關鍵物資儲備，包括但不限於藥品、化學原料，以及半導體、電子零組件等關鍵產業物資，以確保產業穩定運作，並維持社會正常運行。