吳昆財拒簽具結無大陸居住證　轟台官方霸凌

嘉義大學應用歷史學系教授吳昆財。（中評社 資料照) 中評社台北3月5日電／台“銓敘部”日前配合陸委會發函全台各機關，要求公務員填寫具結未領有中國大陸居住證等證件，中國國民黨前“立委”陳學聖昨日披露嘉義大學應用歷史學系教授吳昆財拒填，稱讚他開了第一槍。吳昆財表示，“教育部”未言明簽具書代表的意義，他“只看見一紙霸凌老師的低階公文。”因為簽具結書不論是法理情都不合理。



陸委會回應，政府對於現職教育人員進行宣導及清查，這是依法行政；“具結”只是宣導與清查方法之一，各級學校若有更為有效、簡便、並可確認當事人沒有法律所定不得任用的消極資格，歡迎提出。



有報導指出，近日各校收到“教育部”轉發陸委會發文，要求軍公教人員簽署具結未領有中國大陸身分證、定居證、居住證，以及未在大陸設立戶籍、領用護照等，如有不實則願負擔法律責任。



陳學聖3日在臉書發文表示，大學法規定大學是自治團體，不隸屬於“教育部”，教育沒有資格下命令要求大學配合，並配合陸委會的政治黑手。他還盛讚吳昆財敢逆風，“有guts！”



陳學聖指出，當民進黨政府找不到幾隻小貓同時擁有兩岸身份証件時，就如戒嚴時代警總、人二復辟，下令要求軍公教人員要“自白”立具結書，聲明沒領有對岸戶籍、護照、身份証、定居証、居住証。



陳學聖說，絕大多數軍公教人員只能敢怒不敢言，隱忍填寫，不然以後被點名作記號，就很慘。特別是，原本應該是社會道德良心脊骨的公立大學老師，怕升等不過、怕論文被刁難、怕拿不到政府學術補助...都噤聲了！台灣彷若進入了另一個學術戒嚴的寒冰期！這是怎麼了？