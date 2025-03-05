新會期啟動　藍黨團閉門討論民生等優先法案

國民黨團總召傅崐萁、書記長王鴻薇、首席副書記長羅智強等黨團三長主持會議。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北3月5日電（記者 楊騰凱）“立法院”今日完成委員會召委選舉，新會期正式啟動。中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁今日召集全體藍委舉行閉門會議，溝通新會期優先法案，項目包括對全民普發現金1萬元等。傅崐萁會前受訪時強調，國民黨團一定會推動“福國利民”的法案，讓台灣走回正道。



傅崐萁今日召集全體藍委舉行閉門會議，一般黨團大會都選在“立法院”會議室召開，但今日特別拉到距離“立法院”約600公尺遠的台大醫院國際會議中心，行程安排上有刻意低調之感。部分媒體掌握訊息後，紛紛趕至現場採訪。



由於會議是閉門召開，外界無從得知會談內容，媒體傳言此次會議是針對大罷免討論因應對策，不過從會議室短暫開門瞬間可以見到投影幕上的內容，主要是討論新會期優先法案，內容包括向全民普發1萬元、增訂“國定假日”、增加社會住宅出租比例等，傅崐萁會前受訪則提到要重啟核能，修法方向都聚焦民生議題。



傅崐萁會前受訪表示，我們要做好所有工作，把與人民息息相關的民生法案都予以推動，更重要的是能源政策的發展，我們不能每一年都因為民進黨貪污腐敗搞綠能，而廢除全世界先進國家都已經重啟的核能發電。台電每度電賣3元，結果綠電成本高達每度5元、6元，請問台電公司怎麼能不倒？而且我們的能源政策還是依附在民進黨派系蠶食的綠能企業當中。



傅崐萁表示，所以我們要回到正題，好好守護台灣，國民黨團一定會推動福國利民的法案，讓台灣走回正道。



另一方面，目前罷免民進黨“立委”的提案沒有一件通過審核，怎麼看此問題？



傅崐萁指出，罷免藍委的團體從去年違法開始連署，在“中選會”保護下從事違法行為，不照法律來進行，反觀罷免綠委的團體都是依法依規，在“立委”們任期滿一年後才開始連署，倉促之下難免會有問題，但我們現在全力補強當中，成案不會是問題。