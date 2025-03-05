台積電高雄廠成焦點　陳其邁神隱避風頭

高雄楠梓的台積電F22廠的P1廠已完工，預計今年上半年量產。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月5日電（記者 蔣繼平）台積電將在美國追加1000億美元投資，外界擔心恐影響高雄楠梓興建中的台積電F22廠規模，目前P1廠完工，P2廠接近完工、正在蓋的P3廠已見鋼骨結構，施工車輛也一如往常進出頻繁，並未受到外界傳聞影響。高雄市經發局回應“一切按計劃進行”，地方解讀就看後續P4與P5廠建廠計劃有無變化。



針對外傳高雄楠梓的台積電F22廠恐受影響，高雄市經發局回應“一切按計劃進行”。民進黨籍高雄市長陳其邁今天也沒有公開行程。此外，高雄市政府今天上午有一場台積電擴建P4與P5廠的環評審查會議正在進行中。



據瞭解，台積電高雄F22廠共規劃5座廠房，其中採用2奈米製程的P1廠已完工，現已掛上“tsmc”標誌，預計今年上半年量產，目前1500名員工已陸續進駐；P2廠預計今年竣工；P3廠於去年8月通過環評、10月開工；P4與P5廠則在今年2月通過環評初審。



台積電董事長魏哲家3日在白宮宣布增加1000億美元投資於美國先進半導體製造，連同650億美元於亞利桑那州鳳凰城的先進半導體製造投資專案，總計達到1650億美元。這項擴大投資包含興建三座新晶圓廠、兩座先進封裝廠，以及一間主要研發團隊中心。



有關外界擔憂高雄F22廠可能因美國投資擴大而縮減規模，台積電昨對外回應重申“台灣的投資計劃不受影響”。