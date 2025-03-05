高思博：特朗普疑澤連斯基支持率　賴清德？

世新大學法律學院專任客座副教授高思博。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月5日電（記者 張穎齊）世新大學法律學院專任客座副教授、中華人權協會理事長高思博5日出席2025TTX區域安全兵推成果發表會表示，最近美國總統特朗普在評論烏克蘭總統澤連斯基時，說了2個非常值得關注的詞“非民選”和“低支持率”，都顯示特朗普在問澤連斯基真的是掌權者嗎？反觀賴清德，獲得的選票是40%，是否獲得社會全面支持？正當性有存在結構性問題。



高思博表示，“非民選”和“低支持率”這些詞彙的使用，就是特朗普在問澤連斯基“你真的是掌權者嗎？”對於一個正在努力帶領國家度過危機的領導人而言，來自強大盟友的這種質疑，特別是在盟友已提供了資金與軍事援助的情況下，無疑是極具羞辱性與破壞性的。這種問題不僅會削弱該國領導人的國內支持，也可能動搖盟國之間的合作基礎。



高思博說，台灣的政治格局圍繞著唯一且最重要的議題，就是兩岸關係，這是政黨分歧的核心問題。因此如果賴清德未來面臨類似澤連斯基所經歷的決策困境，處境將更加脆弱，因為他無法獲得整個社會的全面支持。以目前的選舉制度來看，當選“總統”的得票率通常不到45%，這說明了台灣在正當性方面存在結構性問題，還有法律的合法性問題與台灣歷史上對“國安”法制的偏見。



高思博表示，當台灣面臨“國安”危機時，“總統”可能需要在地方或“全國”範圍內宣布緊急狀態，以獲取額外的行政權力來應對威脅。而在最嚴重的情況下，甚至可能不得不考慮宣布戒嚴。但回顧幾個月前的韓國事件，韓國總統尹錫悅宣布全國緊急狀態與戒嚴。然而，結果如何？不僅遭彈劾，還被以叛亂罪起訴，若罪名成立不僅喪失“總統”特權，甚至可能面臨終身監禁的命運。



高思博說，現在回到台灣的情境，假設某種情況發生，“總統”宣布進入緊急狀態，並在選舉前幾天封鎖網路，理由是偵測到大規模深偽（deepfake）假資訊攻擊，並宣布任何試圖在網路上散布消息的人將被指控破壞民主進程。試想這樣的局面會變成什麼樣子？