罷綠委失利　國民黨檢舉罷藍團體違法吸金

國民黨發言人楊智伃（右二）受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月5日電（記者 張嘉文）中國國民黨3日召開記者會，揭露罷免藍委團體疑似違法募款，經蒐集更多資訊後，今天前往“監察院”檢舉罷藍團體違法收受政治獻金。國民黨強調，之前基隆市罷免謝國樑團體曾有不良記錄，金流說不清楚，甚至導致內訌以及青鳥的不滿，不希望民眾對於民主的熱情被扭曲誤導，甚至成為罷免團體的盤子，期待“監察院”好好調查國民黨所提出的證據。



藍綠互相發動大罷免，經“中選會”審查，罷藍委32案全數通過，可進入第二階段；罷綠委12案全軍覆沒衹有一次補件機會，形成巨大落差。



國民黨今天由“打惡罷戰隊”成員台北市議員柳采葳、新北市議員江怡臻、國民黨發言人楊智伃、副發言人鄧凱勛、譚仲彣等人，前往“監察院”提出檢舉，“監察院”由值日“監委”葉宜津受理。



柳采葳表示，上週“監察院”才發新聞稿提及募款應有法律遵循，並敦促“行政院”修法處理，就是認為罷免募款不合法。如今有罷團幹部直接在群組裡教導大家如何違法募款，國民黨將整理好的證據交給“監察院”，期待“監察院”不要閹割自己的權力，應儘速審查。



柳采葳提及，竟有罷團幹部誣指國民黨公開個資，根本是不懂法，事實上，罷團幹部資料早就公布在網路上，國民黨何錯之有？況且個資法規定，若攸關公眾利益就可以有條件公布，請這些罷團不要再凹，讓人痛心的是，現在罷免已經不是單純的公民活動，而成為賺取暴利的非法手段。



江怡臻則指出，證據明明白白，罷免團體還振振有詞，希望“監察院”就這些違法情事詳盡迅速的處理。何況去年基隆市罷謝團體宣稱，會公布募款金流與剩餘款項，但現在罷謝案結束，請問公布在哪裡？不能讓類似情況再發生，請問惡罷團體還要吸金到什麼時候？



楊智伃表示，罷免團體知法犯法，在群組中匿名教導大家如何以現金違法募款，證據確鑿，且所有資料都在網路上可受公開查證，國民黨沒有違反個資法，呼籲罷團不要再轉移焦點，避重就輕，犯法的事情就是犯法，如果無法說清楚講明白，就讓法院、“監察院”來對簿公堂講清楚。