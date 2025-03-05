藍禮讓白1召委　林國成：談不上什麼藍白合

民眾黨委員林國成接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月5日電（記者 鄭羿菲）“立法院”新會期各常設委員會今天舉行召委選舉，8個委員會民進黨拿下8席，中國國民黨獲7席，並將交通委員會召委禮讓給台灣民眾黨籍“立委”林國成，被外界視為藍白合作。不過，林國成5日受訪時表示，也談不上什麼藍白合，召委就是一個服務工作，感謝民眾黨、國民黨的推舉。



“立法院”交通委員會5日上午舉行召委選舉，在藍綠白共識下，不採選舉形式，而是國民黨“立法院”黨團、民眾黨“立法院”黨團共同推舉林國成擔任召委，民進黨“立法院”黨團則推舉綠委許智傑擔任召委。



林國成會後接受媒體訪問表示，交通委員會的傳統是非常和諧的，民眾黨與國民黨過去有合作經驗，對議題認知比較相同，所以藍白推舉他擔任召委，而民進黨也贊成用推舉的方式，其他委員會可能用選舉，但推舉是交通委員會的傳統。



林國成也說，也談不上什麼藍白合，召委就是服務、排案工作，並非召集人就可以一個人做任何決定，還是要合議制，只是維持委員會的正常進行、排定專案報告等。



媒體追問，未來哪些議題會是重點？林國成指出，民眾黨非常重視NCC、數位部，他們懶散習慣了，民眾黨一向對媒體監督與數位部的種種非常重視，民眾黨團給他的責任是對錯一定分得很清楚，對事不對人，該監督的還是要監督。另外，廣播電視法、媒體議價法、AI基本法都非常重要。