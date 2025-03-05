彰化推童軍求生技能　王惠美：以備不時之需

彰化縣長王惠美致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化3月5日電（記者 方敬為）彰化縣政府今天舉辦“彰化縣2025年三五童軍節慶祝大會”，中國國民黨籍縣長王惠美出席會前誓師活動，宣布縣府要加強童軍教育推廣，培養學生多元發展與創意學習，她並指出，因應氣候變遷及各種外部形勢變化，孩子要學會求生技能，遇到突發狀況才能讓自己活下來。



彰化縣年度童軍節慶祝大會5日在埤頭鄉“豐崙公園”舉行，今年慶祝大會有來自彰化縣各級學校童軍團與服務人員逾1000人參與，場面盛大，王惠美出席會前誓師大會，並一一頒發彰化縣各級童軍獎章、表揚績優童軍團以及吳兆棠博士紀念獎學金，感謝童軍夥伴與團隊對童軍活動的長期付出與奉獻。



王惠美表示，近年來全球追求永續發展目標SDGs，感謝童軍會的用心規劃，將本次課程結合永續環境教育，並透過專科章認證，確保每位童軍伙伴習得專業技能，望透過童軍教育的推動，整合學校教育、家庭教育及社會教育，讓孩子們在做中學，在智能、品德及體格上，都能獲得更全方位的均衡發展，成為一位日日行善、樂於服務社會的好公民。



王惠美也宣示，縣府將加強推廣童軍教育，培養學生“良善品德”、“強健體魄”、“服務人生”、“適性發展”，尤其是童軍的野外求生技能，在當前極端氣候變遷及各種外部形勢的變化下，顯得格外重要，遭遇突發狀況時，關鍵是“讓自己能夠活下來”，透過童軍的訓練，能夠強化相關知能，希望孩子多學習，以備不時之需。