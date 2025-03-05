陳冲：特朗普要台積電投資美國　未承諾護台

前“行政院長”、新世代金融基金會董事長陳冲接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月5日電（記者 張穎齊）針對台積電將加碼投資美國1千億美元，前“行政院長”、新世代金融基金會董事長陳冲5日向中評社表示，台積電投資美國完全是商業考量，沒透過政府，政府才是負責區域和平情勢，但要特別看到一個重點，美國總統特朗普迎接台積電投資美國，卻未承諾會保護台灣安全，美國只關心美國自己，哪會關心台灣？



台積電董事長魏哲家3日在白宮宣布增加1000億美元投資於美國先進半導體製造，連同650億美元於亞利桑那州鳳凰城的先進半導體製造投資專案，總計達到1650億美元。這項擴大投資包含興建三座新晶圓廠、兩座先進封裝廠，以及一間主要研發團隊中心。



陳冲5日出席2025TTX區域安全兵推成果發表會後接受中評社訪問。



陳冲表示，台積電的事情，他不是很懂，但他覺得台積電只是在做自己的布局，並沒透過政府，台積電完全是商業考量，這也是對的。至於對區域和平或情勢有何正負面影響？想多了，台積電這只是在做商業決定，盤算怎樣對台積電未來發展影響最小。若是政治戰略決定，應透過政府來做整體規劃，他認為台積電商業考量是聰明的做法。



他提到，特朗普發動關稅戰是兩面刃，特朗普雖強調沒通膨問題，但其實都會增加美國通膨，關稅是特朗普手段，但特朗普很多事都很矛盾，到底是要強勢美元還弱勢美元？



記者問，特朗普歡迎並肯定台積電投資美國，似乎卻未提及承諾保護台灣？