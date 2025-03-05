新竹棒球場挖出一堆垃圾　邱臣遠拚明年開打

新竹市政府今日召開記者會展示新竹棒球場挖出的一堆垃圾。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹3月5日電（記者 盧誠輝）新竹市政府今日召開記者會，說明新竹市立棒球場結構鑑定報告與覆土移除現況，現場展示一堆在棒球場內挖出的垃圾與石塊，台灣民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠表示，新竹棒球場原是市民的驕傲，但卻因嚴重施工瑕疵，結構安全有問題，但他將力拚明年3月完工驗收開打，讓棒球場早日還給新竹市民。



新竹市政府今日召開“新竹市立棒球場結構鑑定報告與覆土移除現況說明”記者會，包括邱臣遠、新竹市政府工務處長陳明錚、教育處長林立生、中國國民黨籍新竹市議員陳慶齡與吳旭豐、民眾黨籍新竹市議員李國璋都到場出席。



邱臣遠指出，新竹市立棒球場原本應該是市民的驕傲，但卻因為民進黨籍前新竹市長林智堅時期嚴重的施工瑕疵，至今無法安全使用，高虹安與市府團隊上任後，全力推動重啟新竹棒球場，可這條路卻充滿阻礙，特別是來自統包商以法律手段不斷拖延，讓重啟進程一度受阻，但市府團隊不會因為困難就退縮，將全力以赴，為市民和球迷提供一個真正安全、值得驕傲的棒球場。



陳明錚強調，新竹棒球場於覆土移除過程中，發現土層含包括大量建築廢材與工地廢棄物等不合規定且違法廢棄物，且無梁版結構經第三方機構確認存在重大安全問題，根本從頭到尾都是一座不可能合格的棒球場，未來市府勢必得大幅度重新修改設計，才有可能在現有結構安全不足的無梁版地下停車場存在情形下，找出一線生機。



邱臣遠表示，新竹棒球場目前覆土移除工程大概要4個多月，“教育部”也將同步重啟相關的發包工程與法律程序，希望在明年能夠順利完成棒球場的改善，市府一定會全力改善新竹棒球場，目前規畫今年2月至6月移除覆土，3月至7月重啟球場工程招標，7月至明年2月施工，明年2月至3月工程驗收及啟用。