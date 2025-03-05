王儷玲：拚護台群山　台灣戰略要分散風險　

前“金管會主委”、政大風險管理與保險學系教授王儷玲接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月5日電（記者 張穎齊）針對台積電將加碼投資美國1千億美元，前“金管會主委”、政治大學風險管理與保險學系教授王儷玲5日向中評社表示，大家過去都太聚焦台積電，台灣其實還有很多優勢，在風險管理方面，台灣應打造“護國群山”，並搭配金融市場等永續發展，台灣需要改變。



台積電董事長魏哲家3日在白宮宣布增加1000億美元投資於美國先進半導體製造，連同650億美元於亞利桑那州鳳凰城的先進半導體製造投資專案，總計達到1650億美元。這項擴大投資包含興建三座新晶圓廠、兩座先進封裝廠，以及一間主要研發團隊中心。



王儷玲5日出席2025TTX區域安全兵推舉辦兵推成果媒體發表會後接受中評社訪問。



王儷玲表示，其實台灣還有很多優勢，大家過去都太聚焦在台積電的投資，當然台積電在戰略上這樣做，台積電認為是最好的措施。



她提到，其實她很贊成台灣不只是一座“護國神山”，而是要有更多的“護國群山”，還有金融市場的力量，經濟發展才會比較永續。



王儷玲說，還有在資安金融動盪、科技力量、兵推等風險管理方面，台灣政府都優好好考量納入，台灣現在需要更多注意力，注重在戰略上要有分散風險的改變。