楊文科救觀光　新竹縣府推限量住宿補助

楊文科今日出席“新竹走走”小旅行宣傳記者會。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹3月5日電（記者 盧誠輝）台灣觀光旅遊產業一片慘澹，中國國民黨籍新竹縣長楊文科今日出席記者會全力搶救觀光，除推出四條全新遊程路線外，也攜手在地優質旅宿業者，提供限量100名的新台幣1000元住宿補助，希望能藉此鼓勵旅客在新竹縣多停留一晚。



新竹縣政府今日舉辦“新竹走走”小旅行宣傳記者會，包括楊文科、新竹縣政府交旅處長陳盈州和多位中國國民黨籍與無黨籍新竹縣議員都到場出席。



楊文科表示，縣府舉辦新竹走走已經邁入第四年，這次同樣以“味道”為旅遊主軸，推出包括“五峰走走”、“北埔走走”、“橫山走走”及“竹北走走”等四條全新遊程，過去推出的路線，每次開放報名都是馬上秒殺，非常受到歡迎。



楊文科指出，為了讓旅客能夠悠閒漫遊、探索更多地方故事，縣府今年也特別與多家特色旅宿合作，包括“山水屋民宿”、“傳客莊”、“馥橙芳園”、“淇岄莊園”、“霽月山莊民宿”、“築夢咖啡民宿”及“望雲の家民宿”，凡參與“新竹走走”行程並入住合作旅宿，每房最高補助1000元，限量補助100名，歡迎大家把握機會，踴躍報名參加，一起到新竹走走。



新竹縣府交旅處表示，“新竹走走”遊程以半日、一日為主，費用約600元至2800元不等，讓旅客彈性運用假日時間，尋訪各鄉鎮獨特香氣。另外，這次也特別與新竹在地陶藝家合作，運用新竹各地田土與優質陶土混合燒製伴手禮“素燒擴香石”，根據取得田土的色澤製作四款不同造型，象徵4條旅程的多元風貌，參與一次路線行程即可獲得一枚，為旅人留下別具意義的收藏。