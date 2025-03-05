若叛黨退政治！王世堅嗆柯建銘去做精神鑑定　

綠委王世堅接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月5日電（記者 黃筱筠）民進黨茶壺風暴越演越烈，民進黨“立法院”黨團總召柯建銘上節目公開指控英系中常委、“立委”王世堅在中常會偷錄音，還給特定媒體。王世堅今天出席中常會前受訪不滿說，“我認為總召精神上應該去接受一些鑑定”，希望他適可而止，整件事件到此為止。柯建銘在政治上作為，相信社會大家看在眼裡。他希望這個風波到此為止，他再一次強調如果叛黨，他立刻退出政治就這麼簡單。那如果查的不是事實，你自己該怎麼樣做，你自己要心裡有數。



王世堅也將在中常會要求黨主席賴清德組成專案小組，把這個事情查清楚。他的立場是查清楚之後，如果他王世堅叛黨，他有錄音那很簡單，“我立刻退出政治，就這麼簡單，我立刻退出政治”。



王世堅受訪一半時，柯建銘也剛好從旁邊走過要上樓參與中常會，他表示，下來再說，並未直接回應王世堅的不滿。



柯建銘在媒體人鄭弘儀網路節目上大爆綠委“不配合”內幕。他批王世堅每次去中常會，在樓下就先預告等一下要問賴清德什麼問題；之後民進黨中常會裡面所有會議內容，全部被錄音直播。柯建銘說，這是非常嚴重的事情，王世堅第一次開中常會就是這樣，不承認自己是賴系、自稱堅系，在中常會上開始問一些個案的問題，“總統”對王很客氣，但心裡有數。主持人鄭弘儀追問，可以說你懷疑王世堅對民進黨的忠誠嗎？柯建銘直言：“我敢講這個話，百分之百啊”。



王世堅今天受訪講到生氣的地方，邊走邊罵，他還說，柯建銘要在大街罵人小巷道歉，不接受，這麼受歡迎的節目，接受那麼知名的主持人的專訪的時候，柯是在那樣子的情況下指責他，然後柯私下又說要來跟他談談，不必了！我們先把事情查清楚，要談再來談，他一向廣交朋友，但是這朋友的定義是，只跟有格調的人談了，只跟有格調的人聊天，跟有格調的人交朋友的，“最近沒格調都跑出來，莫名其妙，這些是什麼人，柯總召集團，我一定提告”。



問到媒體人周玉蔻今天也發文批評他，王世堅說，“我不想聽到她的名字，我一定提告 不需要有這些渣渣”。

