王世堅中常會錄音洩密？賴瑞隆：會了解事證

綠委賴瑞隆受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月5日電（記者 黃筱筠）民進黨“立法院”黨團總召柯建銘在媒體人鄭弘儀的節目大爆料黨籍“立委”叛黨，綠委許智傑則認為中評會應該要進行了解。民進黨中評會主委、“立委”賴瑞隆今天中常會前受訪表示，內部有紛爭，就依照黨相關辦法處理。有事證違反黨規、黨紀，該怎麼辦就怎麼辦。他們也會去了解有沒有相關的事證，若違法就黨規、黨紀處理。但他也再次提醒，台灣處於內憂外患之際，黨內同志要以“國家”為重，應該思考“國家”利益優先，才符合人民對民進黨期待。



柯建銘日前為了召委選舉與黨內“立委”王世堅開槓，昨日在廣播節目被問到是否懷疑王的忠誠、直言“我敢講這個話，百分之百啊”，更爆料民進黨中常會有人錄音。綠委許智傑今天在廣播節目“新聞放鞭炮”表示，錄音若是真的“當然不行”，中評會應該了解；他也轉述南部選民看法給王世堅，希望王對黨內責罵“可以輕緩一些”。



賴瑞隆表示，中常會如果有任何錄音一定是違反規定，中常會、中執會都會處理。但是要有相關事證，如果確實有這樣狀況非常不恰當、不適合，中常會、中執會會進行了解，決不寬貸。



柯建銘也指控曾任“外交及國防委員會”召委、“立委”王定宇，自己曾把“外交國防委員會”7個綠營“立委”叫來他的辦公室，慎重地強調這次“國防”預算很重要，包括F16升級、無人機園區100億元，全都要投反對，否則一定祭黨紀，“結果你看表決紀錄，王定宇那一票，和徐巧芯、馬文君唱和。”



賴瑞隆說，若涉及洩密要有相關事證，會跟總召與王定宇進行了解，希望了解真相，希望要做查明，黨規黨紀都在，任何違紀違規，黨會查明決不寬貸。