朱立倫批賴躲在後面　讓台積電面對風口浪尖

國民黨主席朱立倫。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月5日電（記者 張嘉文）美國總統特朗普3日與台積電董座魏哲家共同宣布，台積電將在美國擴大投資1000億美元。中國國民黨主席朱立倫今天在中常會上批評執政的“賴政府”，面對產業關鍵時刻只躲在後面，讓台積電自行面對風口浪尖，且因為之前在美國民主、共和黨之間押錯寶，將台灣產業未來當成對特朗普的投名狀，這些是民眾可接受的嗎？



台積電董事長魏哲家3日在白宮與特朗普見面，隨後雙方共同召開記者會，宣布台積電再投資1000億美元於美國新建3座晶圓廠、2座先進封裝設施，與一座研發中心。連同先前台積電投資650億美元於亞利桑那州鳳凰城的建廠，台積電對美投資總計達到1650億美元。



國民黨今天下午召開中常會，朱立倫在會中發表談話時特別針對此事表示，對台積電或者公司股東來講，這些到底是短空長多，還是全球布局，都可以探討，但對美國來講，總共獲得1650億美元的投資，先前的三座晶圓廠，以及最新宣布的三座晶圓廠、兩座封裝廠，一個研發中心，美國是獲得生產、技術、人才，他要請問賴清德，台灣獲得什麼？



朱立倫說，全世界的共同看法是，台灣失去生產基地，失去研發中心，更嚴重的是，未來將有多少重要人才即將赴美，在美國工作深耕發展，這對產業政策來講是非常關鍵的時刻。



朱立倫提及，1987年國民黨執政，孫運璿、李國鼎在蔣經國帶領下創建台積電，幾十年來，不管碰到多大困難，多嚴重的挑戰，國民黨從來沒有把台積電或相關產業推出去面對風口浪尖，因我們知道，政府應該站在前面，必須保障企業同時保護相關產業，所以不管民進黨如何汙衊國民黨，都必須誠實回答，台積電的生產基地、研發中心加人才流失，這對台灣的影響多大？政府為何沒有站在前面而是躲在後面，讓台積電自行面對風口浪尖？



朱立倫說，接下來必須嚴肅面對台灣整個產業的未來，在AI戰、貿易戰中，台灣的優勢在哪裡？他強調，朝野如果願意，是可以坐下來好好面對此問題，解決這些問題，因為這牽涉到每個民眾未來荷包和安全。