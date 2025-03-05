還建嗎？台積電高雄P4、P5廠環評過關

台積電高雄F22廠共規劃5座廠房，P1廠已完工並掛上“tsmc”標誌。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月5日電（記者 蔣繼平）台積電將在美國追加1000億美元投資，外界擔心恐影響高雄楠梓興建中的台積電F22廠規模，目前目前P1廠完工預計上半年量產、P2廠接近完工、P3廠正在蓋，P4、P5廠環評中。經過高雄市政府今天召開台積電擴建高雄P4、P5廠環評大會，最終環評大會審查通過，無須再進入二階環評，後續可以開始執行相關建廠程序。外界擔憂P4、P5廠建廠是否受影響，台積電則重申台灣投資計劃不變。



台積電高雄F22廠共規劃5座廠房，其中採用2奈米製程的P1廠已完工，現已掛上“tsmc”標誌，預計今年上半年量產，目前1500名員工已陸續進駐；P2廠預計今年竣工；P3廠於去年8月通過環評、10月開工；P4與P5廠則在今年2月通過環評初審，高雄市環保局5日召開台積電擴建高雄P4、P5廠環評大會。



這次審查內容為台積電P3廠東側新擴建P4、P5廠的第一階段環評，擴建面積達42．89公頃，與P3廠房加總開發面積為60．22公頃。地球公民基金會、台灣氣候行動網絡研究中心、環境權保障基金會、綠色公民行動聯盟提出再生能源、淨零路徑、生態公園承諾及降低空污與強化監測等四大訴求。



環團指出，台積電5座廠區（P1～P5）開發面積達90．05公頃，年用電將達92億度，溫室氣體淨排放量將高達390．28萬噸二氧化碳當量，高雄產業轉型關鍵時刻，台積電擴廠應落實綠能、減碳、污染控制及生態公園承諾。針對環評通過審查，環團回應，開發單位對訴求多半回應納入評估，但未納入正式承諾事項，後續持續關注。



高雄市政府表示，此案經綜合考量環境影響評估審查委員、各方意見及開發單位的答覆，包含生活環境、自然環境、社會環境及經濟、文化、生態等可能影響的程度及範圍，經專業判斷，認定已無環境影響評估法第8條及施行細則第19條第1項第2款所列各目情形之虞，環境影響說明書已足以提供審查判斷所需資訊，無須執行第二階段環境影響評估。因此通過環境影響評估審查，開發單位應依環境影響說明書所載的內容及審查結論，切實執行。



台積電董事長魏哲家3日在白宮宣布增加1000億美元投資於美國先進半導體製造，連同650億美元於亞利桑那州鳳凰城的先進半導體製造投資專案，總計達到1650億美元。這項擴大投資包含興建三座新晶圓廠、兩座先進封裝廠，以及一間主要研發團隊中心。消息傳出後外界關注是否影響台積電在高雄、嘉義的設廠計畫。