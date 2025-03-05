罷免綠委提案全敗　朱立倫：責任都在我

國民黨主席朱立倫。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月5日電（記者 張嘉文）“中選會”近日公告“立委”罷免案連署情況，目前32案全是罷免中國國民黨“立委”通過第一階段，罷免民進黨“立委”12案皆未達標，尚待補件，引發藍營支持者強烈批評。國民黨主席朱立倫今天在中常會上對此表示，整個罷免過程或有一些青年志工們努力，也許做得不令人滿意，但“責任都在我，不必怪任何青年志工。”



“中選會”公布各地罷免第一階段連署審查結果，民進黨“立委”皆未達標，尚待補件，這也引發藍營基層的批評，前中廣董事長趙少康日前甚至發文砲轟黨中央，失敗的都是民進黨“立委”罷免案，國民黨怎麼可以這麼沒出息，如不能補足連署，真會被民進黨笑死。



國民黨今天下午召開中常會，朱立倫在會中特別針對大罷免議題表示，去年面對基隆市長謝國樑罷免案，國民黨上下一致，當作是民進黨發動大罷免的前哨戰，不論在組織、文宣、策略都能夠密切合作，中央到地方包括當事者，都有整體戰略與戰術小組。



朱立倫也說，面對今年的罷免，黨中央會與“立委”保持密切聯繫，而且都有做相關民調，掌握情況，尤其組織動員非常重要，從過年前後就開始在做組織動員的準備，因應如果大罷免進行到最後，國民黨必須以戰止戰，全力動員，同時文宣小組也早已建構完成，法律戰的部分，本周將召開記者會，向外界報告。



朱立倫提到，當然在運作的過程當中，一些青年志工的努力，也許做得不令人滿意，但責任都在他，不必怪任何青年志工，大家都在盡快的做補正、補件程序，應給予加油鼓勵。



朱立倫強調，謝謝每位關心、幫忙的朋友，接下來還有很長的一段路要走，因為罷免連署即將進入二階段，過程中有很多事務要努力，尤其國民黨“立委”們，每天都戰戰競競、勤跑基層，與地方組織、中央保持密切聯繫，一起團結打團隊戰，希望能讓台灣的民主真正發光發熱，抵擋惡罷，守護台灣、“中華民國”。