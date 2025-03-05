AIT前處長司徒文：台灣義務役應延長到2年

AIT台北辦事處前處長司徒文（William A. Stanton）。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月5日電（記者 張穎齊）美國在台協會（AIT）台北辦事處前處長、政治大學客座教授司徒文（William A. Stanton）5日出席2025 TTX區域安全兵推成果發表會表示，他來台已16年，希望台灣持續繁榮，美國總統特朗普強調不要再有戰爭，這是對的。不過他認為台灣還是要做好準備，他非常認同蔡英文任內恢復義務役1年，他甚至支持應考慮延長到2年，因台灣面對中國的威脅是很大的。



司徒文現年78歲，2009至2012年擔任AIT台北辦事處處長，卸任後在台定居，現任政治大學客座教授。他曾任台清華大學亞洲政策中心主任、副校長、陽明大學副校長。他在美國擔任外交官的資歷包括：美國駐澳洲大使館代辦副館長、美國駐韓大使館副館長、美國在台協會台北辦事處長等。



司徒文表示，台灣人民善良、有禮、溫和，社會幾乎沒有暴力現象，與他成長的美國紐澤西市和紐約市相比，台灣犯罪率極低、安全，且美國盡管擁有龐大的財富，但至今仍沒一個像台灣這樣的全民健保體系，美國要好好研究台灣的模式。而他來台灣已16年了，他希望台灣能夠持續繁榮，他完全同意不要再有戰爭，甚至連特朗普也都強調過“不要再有戰爭！”



司徒文說，他成長於越戰、伊拉克戰爭和阿富汗戰爭的年代，他也曾極度害怕自己被徵召去越戰，當時美國徵兵政策備受爭議，導致政府改採抽籤制，他幸運地沒被徵召，但其實是不公平的，因若來自人口較少的地區，被抽中的機率就高得多。



“我支持台灣延長義務役，甚至可考慮恢復至2年。”司徒文說，他也要向台灣媒體提他的觀點，他非常贊同蔡英文決定延長義務役，因台灣雖人口不多，但面對的威脅卻很大，並不是說一定要戰鬥，而是至少要做好準備。因此他認為，義務役甚至可考慮延長至2年，做為一種解決方案。這不僅能強化“國防”，也能讓台灣的年輕人更深入參與“國家”事務，畢竟台灣年輕人非常聰明，能夠為台灣的發展做出貢獻。

