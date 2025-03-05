黃國昌訪盧秀燕　豪氣說台中事就是民眾黨事

民眾黨主席黃國昌啟動“3+1進化版計畫”，首站拜訪台中市長盧秀燕。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月5日電（記者 方敬為）台灣民眾黨主席黃國昌啟動“3＋1進化版計劃”，今天下午到台中市拜訪中國國民黨籍市長盧秀燕，肯定盧是值得學習對民眾黨能夠啟迪的前輩；盧秀燕則細數她與黃過去在“立法院”共事的過往，並當場請求民眾黨在“立法院”協助台中市三大建設發展。黃當場允諾，並表態“台中的事就是民眾黨的事”，雙方互動愉快。



民眾黨啟動“3＋1進化版計劃”，由黨主席黃國昌帶領黨公職人員到全台各地的深度探訪，第一站選擇台中，5日下午黃國昌與盧秀燕在市政府禮賓廳會面，民眾黨與會者包括秘書長周榆修、“立委”麥玉珍、民眾黨市議員江和樹與陳清龍及無黨籍議員陳廷秀。台中市政府包括副市長鄭照新、交通局長葉昭甫、新聞局長欒治誼、運動局長遊志祥、經發局長張峯源等人與會。



不過，曾任台中市府顧問，之前與黃國昌角逐黨主席的蔡壁如並未現身陪同。媒體詢問，此行是否有邀請前台中市市政顧問蔡壁如？黃國昌表示，今天純粹是市政交流，因此以台中主責的“立委”跟議員為主。



盧秀燕表示，她曾經與黃國昌在“立法院”財經委員會共事4年，當初就認定他是未來重要的人才，如今擔任民眾黨黨主席，她要恭賀，也開玩笑稱自己“慧眼獨具”。她並提及台中市目前興建綠美圖（市立圖書館與美術館）、台中會展中心及台中巨蛋，全部的經費都是由市府單一投資，“中央”沒有任何補助，實屬不易。未來這些建設的軟裝設備、內裝等都需要經費，希望能夠得到“中央”關注，請求民眾黨“立委”支持。



黃國昌允諾，“台中市的事情，就是民眾黨的事情”，台中市是幸福城市評比第一名，團隊努力認真由此可見，除了市長的請託，還有會展中心西側展館，民眾黨也會協助，希望“中央”挹注，早日完成啟用。並相約完工後還會再帶民眾黨黨公職來參訪，見證台中市的發展。



對於“3＋1進化版計劃”選擇來台中是否有所考量？黃國昌表示，對民眾黨來講。多與目前在台灣政壇上面，無論是中央到地方，值得學習的前輩來請益，本來就是應該做的事情，盧秀燕主政的台中市各項成績評比大家有目共睹，大家不分黨派，共同為人民謀福祉，相信是多數人民所樂見的。



媒體追問，盧秀燕未來是否參選國民黨主席，與黃國昌來個主席對主席的會面？以及2026九合一選舉台中市藍白合作等議題，盧、黃皆以聚焦市政交流為由，拒絕回應。