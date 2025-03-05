王伯元：台科技業不止五缺　第六缺兩岸關係

現場海內外學者聽眾。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月5日電（記者 張穎齊）中磊電子榮譽董事長、李國鼎科技發展基金會董事長王伯元5日出席一場兵推成果發表會表示，台灣科技發展面臨五缺困境，但即便解決五缺，最重要的是第六缺“兩岸關係”，兩岸緊張局勢加劇，台灣將成為全球最危險之地。台灣不能成為第二個烏克蘭，烏克蘭的慘痛教訓，台灣千萬不能重蹈覆轍。



王伯元，生在蘇州，台灣大學物理系畢業，美國卡內基米蘭大學物理博士，1970－1989年任職美國IBM，現為中磊電子公司榮譽董事長暨共同創辦人、怡和創業投資集團董事長、李國鼎科技發展基金會董事長，也擔任軟銀中印集團有限公司資深顧問兼首席代表、清華大學科技管理學院客座教授、工業技術研究院士等。



從事科技產業逾50年的王伯元提及大陸科技發展表示，很多人不相信大陸的華為已擁有7奈米技術，然而一家日本公司進行了評估，並證實華為確實擁有7奈米製程技術。去年9月，華為發布了Mate 70 Pro手機，並稱其採用了5奈米技術。若來看半導體的應用領域，其實只有不到10%的晶片與高端製程（如5奈米、3奈米）相關，主要應用於手機、GPU等領域。但大多數的晶片，也就是14奈米、24奈米這一類的中低階製程，主要被應用在商業用途、電動車等產業。



他說，但去年大陸生產了全球26%的中低端半導體晶片。明年這個數字將上升到37%，許多專家預測到2030年，中國的產量將佔全球50%，加上最近正夯的大陸大型AI模型DeepSeek，足見中國的科技發展蓬勃，對世界來說，是一個非常值得警惕的重要訊號。



王伯元表示，他1969拿到博士學位以來，從商超過55年。他今年2月17日看到英國《經濟學人》雜誌發表了一篇文章標題為：“今天的烏克蘭，明天的台灣”，緊接著在2月26日他在《紐約時報》同時發表了類似的文章“台灣不想成為第二個烏克蘭”。其實早在2023年4月13日，他就已經寫過類似的文章“台灣不想成為第二個烏克蘭”。



“烏克蘭的慘痛教訓，台灣不能重蹈覆轍！”王伯元說，他每次看到電視新聞報導烏克蘭的情況都感到無比心痛，烏克蘭現在滿目瘡痍、極度貧困、人口大幅流失，原本4200萬人的國家只剩下不到3000萬人，部分地區已被俄羅斯控制。更糟糕的是，美國不僅要烏克蘭付錢，還試圖獲取其礦產資源，這是一場災難。

